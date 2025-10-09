Roger Federer ist für einen Show-Kampf nach Shanghai zurückgekehrt. Der 44-jährige Basler tritt am Freitag beim «Roger Federer and Friends Celebrity Doubles Match» an.

Darum gehts Roger Federer kehrt für Wohltätigkeitsspiel in Shanghai auf den Tennisplatz zurück

Federer spielt mit chinesischen Schauspielern und einer ehemaligen Profi-Tennisspielerin

Federer gewann 103 Titel, darunter 20 Grand Slams, in seiner Karriere

Roger Federers Rückkehr auf den Tennisplatz steht kurz bevor. Über drei Jahre nach seinem Rücktritt vom Profisport wird die 44-jährige Tennis-Ikone wieder einen Schläger in die Hand nehmen und auf den Court treten.

Anfang August gaben die Shanghai Masters bekannt, dass der Basler am 10. Oktober am «Roger Federer and Friends Celebrity Doubles Match» teilnehmen wird. Bereits am 8. Oktober wurde der Schweizer vom Chef des Masters-1000-Turniers in der chinesischen Metropole begrüsst.

Neben dem bevorstehendem Auftritt im Doppel ist der 20-fache Grand-Slam-Champion auch für die Schuhmarke «On», bei der Federer 2019 Aktienanteile übernommen hat, unterwegs. In Zusammenarbeit mit lokalen Partnern wurden in einem Bezirk in Shanghai Tennisplätze modernisiert, um ein möglichst professionelles Training zu ermöglichen. Federer war bei der Eröffnung zugegen, schlug einige Bälle mit Nachwuchstalenten und erfüllte die vielen Autogrammwünsche anwesender Fans.

«Ein besonderer Ort für mich»

Am Freitag wird Federer anstatt mit Junioren mit bekannten chinesischen Schauspielern und Sportlern auf dem Platz stehen. Das Team besteht aus den Filmstars Donnie Yen (u.a. «Rogue One: A Star Wars Story» und «John Wick: Kapitel 4») und Leo Wu sowie der ehemaligen Profi-Tennisspielerin Zheng Jie (42). Gut möglich, dass dann auch seine Familie zugegen sind – zumindest seine Söhne wurden bereits auf den Zuschauerplätzen beim Masters-Turnier gesichtet.

In einem Video, das der Veranstalter im August auf der Social-Media-Plattform X veröffentlicht hatte, äusserte sich Federer bereits voller Vorfreude auf das Event: «Ich bin sehr glücklich, ins Qizhong Stadium zurückzukehren. Shanghai war immer ein besonderer Ort für mich, mit unglaublichen Fans, unvergesslichen Erinnerungen und einer echten Liebe zum Spiel.»

Mit Shanghai verbindet Federer viele schöne Erinnerungen, zweimal konnte der Maestro das Turnier gewinnen (2014 und 2017). Seit der Einführung des Masters im Jahr 2009 haben nur Novak Djokovic (4) und Andy Murray (3) mehr Titel in Shanghai gewonnen als der Schweizer. 2010 verpasste Federer knapp seinen dritten Sieg, als er im Final Murray unterlag. Schon 2024 war Federer in Shanghai zugegen, am Fan-Tag vor Turnierstart betrat er ebenfalls den Court.