Golubic nach fünf Siegen am Stück gestoppt

Der Auftritt von Viktorija Golubic in Nottingham stimmt zuversichtlich fürs dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres in Wimbledon, das Ende Juni beginnt.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

In Nottingham bedeuten die Halbfinals für Viktorija Golubic (33, WTA 76) Endstation. Mit 6:7 (5:7), 2:6 muss sich die Schweizerin beim WTA-250-Rasenturnier der US-Amerikanerin Emma Navarro (25, WTA 25) geschlagen geben.

Golubic bleibt damit der zweite Finaleinzug 2026 nach demjenigen im portugiesischen Oeiras im Februar verwehrt. Dennoch stimmt der Fahrplan Richtung Wimbledon (ab 29. Juni), wo sie 2021 einst bis in die Viertelfinals vorgestossen ist.

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Die 33-Jährige hat im britischen Nottingham nicht nur drei Runden im Hauptfeld gemeistert, sondern zuvor auch noch zwei Siege in der Qualifikation eingefahren.