Die Zürcherin Viktorija Golubic steht beim Rasenturnier in Nottingham im Halbfinal. Im Viertelfinal schlägt die Weltnummer 76 die um 47 Plätze rangierte Ann Li.

Der Höhenflug von Viktorija Golubic in Nottingham geht weiter. Die Weltnummer 76 schlägt im Viertelfinal die Amerikanerin Ann Li (WTA 29) in drei Sätzen. Für das 6:3, 2:6, 6:3 benötigt die 33-Jährige rund 112 Minuten und steht damit inklusive Qualifikation bei fünf Siegen in Folge.

Im dritten Satz setzte sich Golubic früh entscheidend ab und erspielte sich eine 4:1-Führung, die sie bis zum Matchende souverän verteidigte. Ausschlaggebend war unter anderem ihre Effizienz bei den Breakbällen: Die Schweizerin nutzte fünf ihrer neun Möglichkeiten und konnte gleichzeitig zehn von 14 Breakchancen ihrer Gegnerin Li abwehren. Im Halbfinale wartet mit Emma Navarro (WTA 25) erneut eine Amerikanerin auf Golubic.