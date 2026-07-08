Brite schreibt sein Wimbledon-Märchen weiter

Beim Rasen-Grand-Slam kommt es zu mehreren Premieren. Zverev, Fery, Kostyuk und Noskova stehen zum ersten Mal im Wimbledon-Halbfinal.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alexander Zverev erreicht erstmals Wimbledon-Halbfinal nach klarem Sieg gegen Taylor Fritz

Sein Gegner Arthur Fery setzt als Wildcard-Spieler Erfolgsmärchen fort

Marta Kostyuk und Linda Noskova erstmals im Frauen-Halbfinal von Wimbledon

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Alexander Zverev (29, ATP 3) bezwingt seinen Angstgegner Taylor Fritz (28, ATP 7) und steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Wimbledon-Halbfinal. Sieben Mal in Folge musste sich der Deutsche zuvor dem US-Amerikaner geschlagen geben. Am Mittwoch bricht er nun diese Serie ohne Schwierigkeiten und gewinnt gegen Fritz klar mit 6:4, 6:4, 6:2.

Währenddessen schreibt Zverevs Halbfinal-Gegner Arthur Fery (23, ATP 114) sein Tennis-Märchen weiter. Der Brite, der dank Wildcard beim Turnier dabei ist und vor Wimbledon lediglich sechs Siege auf der Tour verzeichnete, bezwingt den French-Open-Finalisten Flavio Cobolli (24, ATP 10) mit 6:4, 7:6 (7:4), 6:0. Nun geht es für den Lokalmatador am Freitag im Halbfinal gegen Zverev weiter.

Auch bei den Frauen kommt es zu Premieren

Marta Kostyuk (24, WTA 13) bezwingt Jasmine Paolini (30, WTA 17) klar mit 6:3, 6:2 und steht ebenfalls zum ersten Mal in ihrer Karriere im Wimbledon-Halbfinal. Die Ukrainerin trifft am Donnerstag auf die Tschechin Linda Noskova (21, WTA 12), die sich gegen die Belgierin Elise Mertens (30, WTA 27) mit 6:3, 7:5 durchgesetzt hat. Auch für die Tschechin ist es der erste Halbfinaleinzug beim Rasen-Grand-Slam.



