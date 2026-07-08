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Mit Wildcard in den Halbfinal
Brite schreibt sein Wimbledon-Märchen weiter

Beim Rasen-Grand-Slam kommt es zu mehreren Premieren. Zverev, Fery, Kostyuk und Noskova stehen zum ersten Mal im Wimbledon-Halbfinal.
Publiziert: vor 51 Minuten
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Aktualisiert: vor 32 Minuten
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Wildcard Arthur Fery setzt sein Wimbledon-Märchen fort und steht im Halbfinal.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Alexander Zverev erreicht erstmals Wimbledon-Halbfinal nach klarem Sieg gegen Taylor Fritz
  • Sein Gegner Arthur Fery setzt als Wildcard-Spieler Erfolgsmärchen fort
  • Marta Kostyuk und Linda Noskova erstmals im Frauen-Halbfinal von Wimbledon
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Alexander Zverev (29, ATP 3) bezwingt seinen Angstgegner Taylor Fritz (28, ATP 7) und steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Wimbledon-Halbfinal. Sieben Mal in Folge musste sich der Deutsche zuvor dem US-Amerikaner geschlagen geben. Am Mittwoch bricht er nun diese Serie ohne Schwierigkeiten und gewinnt gegen Fritz klar mit 6:4, 6:4, 6:2. 

Währenddessen schreibt Zverevs Halbfinal-Gegner Arthur Fery (23, ATP 114) sein Tennis-Märchen weiter. Der Brite, der dank Wildcard beim Turnier dabei ist und vor Wimbledon lediglich sechs Siege auf der Tour verzeichnete, bezwingt den French-Open-Finalisten Flavio Cobolli (24, ATP 10) mit 6:4, 7:6 (7:4), 6:0. Nun geht es für den Lokalmatador am Freitag im Halbfinal gegen Zverev weiter.

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Auch bei den Frauen kommt es zu Premieren

Marta Kostyuk (24, WTA 13) bezwingt Jasmine Paolini (30, WTA 17) klar mit 6:3, 6:2 und steht ebenfalls zum ersten Mal in ihrer Karriere im Wimbledon-Halbfinal. Die Ukrainerin trifft am Donnerstag auf die Tschechin Linda Noskova (21, WTA 12), die sich gegen die Belgierin Elise Mertens (30, WTA 27) mit 6:3, 7:5 durchgesetzt hat. Auch für die Tschechin ist es der erste Halbfinaleinzug beim Rasen-Grand-Slam.


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