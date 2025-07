Waltert macht Schweizer Viertelfinal-Duell perfekt

1/2 Steht im Viertelfinal: Simona Waltert. Foto: IMAGO/Norina Toenges

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Simona Waltert (WTA 127) steht beim WTA-250-Turnier in Iasi in den Viertelfinals. Dort trifft sie am Freitag auf die als Nummer 6 gesetzte Schweizer Landsfrau Jil Teichmann.

Waltert besiegt in den Achtelfinals die Spanierin Irene Burillo Escorihuela (WTA 251) in 2:15 Stunden mit 6:4, 7:6 (7:2). Waltert liegt in beiden Sätzen insgesamt fünf Mal mit Breaks in Rückstand – im zweiten sogar mit Doppel-Break 2:5. Bei 5:6 im zweiten Satz wehrt Waltert zwei Satzbälle ab. Das Tiebreak gewinnt sie nach einem 0:2-Rückstand mit 7:2.

Weil im Viertelfinal Jil Teichmann (WTA 102) und Waltert aufeinandertreffen, wird eine Schweizerin die Halbfinals in Iasi erreichen.

Am Turnier in Rumänien stand Simona Waltert schon vor zwei Jahren in den Viertelfinals. Gegen Teichmann bestreitet sie am Freitag ihren dritten Viertelfinal auf der grossen Tour (nach Lausanne 2022).