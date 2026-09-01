Stefanos Tsitsipas behauptet, vom positiven Kokain-Test des Australiers Nick Kyrgios schon länger gewusst zu haben. Und er deutete an, dass auf der Tennis-Tour schon länger über Vorgänge abseits des Platzes gesprochen wurde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stefanos Tsitsipas (28) kommentiert den Kokain-Fall von Nick Kyrgios offen

Tsitsipas: «Ich wusste davon, bevor es öffentlich wurde»

Kyrgios seit 4. August vorläufig gesperrt, positiv getestet am 22. Juni

Lynn Piubel Reporterin Sport

Stefanos Tsitsipas (28) sorgt bei den US Open nicht nur mit seinem überraschenden Sieg für Schlagzeilen. Nach seinem Erfolg gegen den auf Weltranglistenplatz 11 platzierten Franzosen Arthur Fils äussert sich der Grieche ungewöhnlich offen zum Fall Nick Kyrgios.

Tsitsipas macht dabei eine brisante Aussage. Er deutet an, dass der positive Kokain-Test für ihn keine Überraschung war. «Ich wusste von all dem, bevor irgendeine Ankündigung gemacht wurde. Als ich es dann in den sozialen Medien gesehen habe, dachte ich nur: ‹Da haben wirs.› Ehrlich gesagt habe ich es irgendwie erwartet.»

Kyrgios war am 22. Juni während des ATP-Turniers auf Mallorca kontrolliert worden. In seiner Probe wurde Benzoylecgonin nachgewiesen, der Hauptmetabolit von Kokain, welches im Vergleich dazu deutlich länger im Körper nachweisbar bleibt. Ein von der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) anerkanntes Labor bestätigte den Befund am 17. Juli.

Die Internationale Tennis Integrity Agency (ITIA) verhängte daraufhin mit Wirkung vom 4. August eine vorläufige Sperre gegen Kyrgios. Öffentlich gemacht wurde der Fall erst später. Kyrgios selbst gestand den Verstoss ein und sprach von einem schweren Fehler. Gleichzeitig verwies der Australier auf die schwierigen vergangenen Jahre mit Verletzungen und den damit verbundenen körperlichen und persönlichen Belastungen. Eine Berufung gegen die vorläufige Sperre hat er bislang nicht eingelegt.

Tsitsipas und Kyrgios haben Vorgeschichte

Tsitsipas betonte, er sehe keinen Grund, jemanden zu schützen, wenn er von der Wahrheit überzeugt sei. Dabei stellte er allerdings keine eigenen Beweise für einen länger andauernden Kokainkonsum von Kyrgios vor. Seine Aussagen bleiben somit vor allem eine persönliche Einschätzung.

Die Schärfe seiner Worte überrascht aber nicht völlig. Tsitsipas und Kyrgios verbindet seit Jahren eine wechselvolle Beziehung. Besonders ihr Aufeinandertreffen in Wimbledon 2022 eskalierte: Nach einem hitzigen Match, das Kyrgios gewann, kritisierte Tsitsipas seinen damaligen Gegner scharf.

Mit seinen Aussagen sorgt Tsitsipas nun für zusätzlichen Wirbel rund um den Fall Kyrgios. Während der Australier für seinen Verstoss geradestehen muss, sorgt sein früherer Rivale mit seinen Aussagen dafür, dass auch der Umgang der Tenniswelt mit dem Fall in den Fokus rückt.