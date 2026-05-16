Nachdem der Halbfinal zwischen Daniil Medwedew und Jannik Sinner am Freitag nicht fertig gespielt werden konnte, bringt der Italiener den Sieg einen Tag später nach Hause. Im Endspiel des Rom-Masters trifft er nun auf Casper Ruud.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Jannik Sinner greift am Sonntag nach seinem sechsten Masters-Titel in Folge. Die Weltranglistenerste schlägt im Halbfinal von Rom den Russen Daniil Medwedew (ATP 9) 6:2, 5:7, 6:4 und zieht ins Endspiel ein. Es ist der 33. Sieg auf ATP-1000-Stufe in Folge für den Italiener, womit er seinen Rekord weiter ausbaut.

Die Partie zwischen Sinner und Medwedew musste am Freitagabend beim Stand von 4:2 im dritten Satz aufgrund des Regens abgebrochen werden. Zuvor hatte der Italiener den ersten Satz in diesem Turnier abgeben müssen, sich im entscheidenden Durchgang aber bereits wieder ein Break erspielt gehabt. So reichen am Samstag zwei durchgebrachte Aufschlagsspiele für den Final-Einzug.

Im Endspiel trifft der Weltranglistenerste auf Casper Ruud (ATP 25). Der Norweger bezwang bereits am Freitag den Italiener Luciano Darderi (24, ATP 20) mit 6:1, 6:1, um zum ersten Mal in den Final von Rom einzuziehen. Für Ruud wäre es der zweite ATP-1000-Titel der Karriere, 2025 gewann er das Masters in Madrid – ebenfalls auf Sand.