1/6 Hier hausen Viktorija Golubic und Jil Teichmann während der French Open. Foto: Instagram

Marco Pescio Reporter Sport

Viktorija Golubic (32) hat in Paris schon zig Nächte verbracht, in diesem Jahr geht sie zum elften Mal in Roland Garros ein und aus. Jil Teichmann (27) besucht die Anlage als Profi nun zum achten Mal. Höchste Zeit also, mal was Neues auszuprobieren – und zwar ein «RG House», wie Golubic es auf Instagram nennt. Die guten Freundinnen haben in der Nähe des French-Open-Areals ein kleines Häuschen gemietet. «Es ist mal schön, nicht in einem für Paris typischen Mini-Hotelzimmer hausen zu müssen», scherzt Golubic, die am Sonntag um 11 Uhr auf die Tschechin Petra Kvitova (35) trifft.

Die Schweizer Spiele in Paris Am Sonntag Viktorija Golubic (WTA 82) – Petra Kvitova (Tsch, WTA 608) Jil Teichmann (WTA 98) – Lucrezia Stefanini (It, WTA 153) Am Montag Stan Wawrinka (ATP 139) – Jacob Fearnley (Gb, ATP 54) Am Sonntag Viktorija Golubic (WTA 82) – Petra Kvitova (Tsch, WTA 608) Jil Teichmann (WTA 98) – Lucrezia Stefanini (It, WTA 153) Am Montag Stan Wawrinka (ATP 139) – Jacob Fearnley (Gb, ATP 54) Mehr

Teichmann, die Golubic und deren Partner sowie Swiss-Tennis-Trainer Philipp Wallbank als ihre «Familie» bezeichnet, bekommt es kurz darauf mit der Italienerin Lucrezia Stefanini (27) zu tun. Ihr winkt bei einem Sieg ein Duell mit Weltnummer eins Aryna Sabalenka (27).

«Es ist einfach gemütlicher»

Die gemeinsame Paris-WG lässt bei Golubic, Teichmann und ihren Teams ein wenig Wimbledon-Flair aufkommen. Beim Grand-Slam-Turnier im Südwesten Londons ist es gang und gäbe, ein Haus im Wimbledon Village und Umgebung zu mieten. «Es ist einfach gemütlicher», erklärt Golubic und sagt, auch der Weg zum Turnierareal stelle kein Problem dar: «Wir können ganz einfach einen Transport buchen. Dann werden wir abgeholt.»

Wer kocht in diesem Tagen? «Das sehen wir spontan», meint Golubic schmunzelnd. In Sachen Verpflegung sind die Spielerinnen auf der Anlage von Roland Garros ausserdem ohnehin schon gut bedient.

Logisch, dass beide hoffen, solange wie möglich im Turnier zu bleiben. Gebucht haben sie die Unterkunft jedenfalls «open end».