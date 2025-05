Favoritinnen im Gleichschritt Swiatek und Sabalenka an den French Open im Achtelfinal

Iga Swiatek und Teichmann-Bezwingerin Aryna Sabalenka überzeugen an den French Open in Paris weiter und ziehen in den Achtelfinal ein.

Publiziert: 20:13 Uhr | Aktualisiert: vor 3 Minuten