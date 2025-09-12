DE
Erste Davis-Cup-Pleite
Schweiz überraschend im Rückstand gegen Indien

Die Schweiz liegt im Davis Cup gegen Indien überraschend zurück. Jérôme Kym unterliegt Dhakhineswar Suresh mit 6:7, 3:6.
Publiziert: vor 18 Minuten
Die Schweiz liegt in Biel im Davis Cup gegen Indien nach dem ersten Einzel überraschend zurück. Jérôme Kym (22) verliert gegen Dhakhineswar Suresh (25) 6:7 (5:7), 3:6.

Der Optimismus bei Kym war im Vorfeld der Partie gross, er sei für solche Momente gemacht, sagte er. Doch vom Selbstvertrauen nach dem Einzug in die dritte Runde am US Open und dem Vorrücken in der Weltrangliste auf Platz 155 ist wenig zu sehen.

Zwar gibt der 22-jährige Aargauer in seinen ersten sechs Aufschlagspielen bloss drei Punkte ab, es gelingt ihm jedoch nicht, einen der drei Breakbälle (total sieben) zu verwerten. Im Tie-Break gibt er dann eine 2:0-Führung preis.

Niederlage gegen die Weltnummer 626

Im zweiten Durchgang verliert Kym den Service beim Stand von 3:4 zu null, worauf Suresh den zweiten Matchball mit einem Ass verwertet. Der 25-jährige Inder ist lediglich die Nummer 626 der Welt und vertritt sein Land zum ersten Mal am Davis Cup.

Im zweiten Einzel trifft Marc-Andrea Hüsler (ATP 222) auf die indische Nummer 1 Sumit Nagal (ATP 290). Am Samstag stehen ein Doppel und zwei weitere Einzel im Programm. Der Sieger der Begegnung erhält das Recht, im kommenden Frühjahr um die Qualifikation für die Finalrunde zu spielen.

