Kym bodigt Gstaad-Überraschung Dietrich in einem Thriller

Jérôme Kym setzt sich in der 1. Runde des ATP-Turniers in Gstaad gegen Dylan Dietrich durch. Der Überraschungsmann verlangt von seinem Landsmann aber einiges ab.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Es ist ein regelrechter Thriller, den Jérôme Kym (23, ATP 186) und Dylan Dietrich (21, ATP 618) in Gstaad in ihrer Erstrundenpartie zeigen. Das bessere Ende nach exakt zweieinhalb Stunden hat dabei der ATP-Tour-erfahrene Kym mit 7:6, 2:6, 7:6 für sich.

Nachdem der Fricktaler das erste Tiebreak eher klar mit 7:2 für sich entscheidet, trumpft Dietrich, der den grössten Teil des Jahres in den USA verbringt und dort College-Tennis spielt, plötzlich stark auf. Gleich zweimal in Folge zum 4:2 und 6:2 nimmt er seinem Landsmann den Aufschlag ab. Im Entscheidungssatz gibts kein einziges Break, weshalb erneut das Tiebreak entscheiden muss. Dort setzt sich Kym dann mit 7:5 durch.

«Für mich ist es eine grosse Erleichterung, dass ich weiter bin», sagt der 23-Jährige beim Siegerinterview. Dann zollt aber auch er seinem Gegner, der in der Quali die Weltnummer 61 Thiago Monteiro (31) eliminiert hat, jede Menge Respekt: «Er macht einen grossartigen Job in den USA. Er hat sehr stark serviert, das habe ich noch nie gesehen.»

In der 2. Runde trifft Kym entweder auf den ehemaligen Weltranglisten-Dritten Stefanos Tsitsipas (27, ATP 85) oder auf den an Nummer 5 gesetzten Ignacio Buse (22, ATP 33).