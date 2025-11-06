DE
Djokovic trifft auf Alcaraz
Gruppen für die ATP-Finals stehen fest

Bei den ATP Finals in Turin treffen die besten Tennisspieler des Jahres aufeinander. Carlos Alcaraz spielt gegen Novak Djokovic, während Jannik Sinner auf Alexander Zverev trifft. Die Gruppenauslosung verspricht spannende Duelle der weltbesten Tennisspieler.
Publiziert: vor 46 Minuten
Da Jannik Sinner und Carlos Alcaraz in der Weltrangliste auf Platz 1 und 2 liegen, spielen sie an den ATP-Finals in Turin noch nicht in der Gruppenphase gegeneinander.

Der Spanier Carlos Alcaraz, welcher der Jimmy-Connors-Gruppe zugeteilt wurde, trifft auf Novak Djokovic (ATP 5). Der serbische Rekordsieger – Djokovic triumphierte bereits siebenmal an den ATP Finals – bekommt es in der Gruppe von Alcaraz ausserdem mit Taylor Fritz (ATP 4) und Alex de Minaur (ATP 7) zu tun.

In der Björn-Borg-Gruppe wartet auf den Vorjahressieger Jannik Sinner der Deutsche Alexander Zverev (ATP 3), der das Turnier der besten acht Tennisspieler der Saison bereits 2018 und 2021 gewinnen konnte. Auch Ben Shelton (ATP 6) gehört dieser Gruppe an.

Der letzte Platz in Sinners Gruppe ist hingegen noch nicht fix vergeben. Provisorisch hält ihn derzeit Felix Auger-Aliassime. Da jedoch Lorenzo Musetti noch an einem Turnier in Athen teilnimmt, könnte er den Kanadier auf der Weltrangliste noch überholen und sich den letzten Startplatz sichern. Dafür muss Musetti in Griechenland gewinnen.

