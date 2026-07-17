Tennis-Ass enthüllt Mirka-Ansage an Federer

Mirka und Roger Federer bilden seit einem Vierteljahrhundert ein unzertrennliches Duo. Dass sie dem Maestro zwischendurch aber auch eine Ansage schwingen musste, erzählt nun Tennis-Profi Karen Chatschanow nach einem Treffen mit dem Schweizer.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Karen Chatschanow plaudert über Ansage von Mirka Federer an Roger

Mirka riet Roger aus Sorge um sein Herz, Reisen nach Dubai im Sommer zu reduzieren

Federer gewann 20 Grand-Slam-Titel und trainierte oft in Dubai

Cédric Heeb Redaktor Sport

Dass Mirka Federer (48) einen immensen Einfluss auf die Karriere von Ehemann Roger (44) gehabt hat, ist kein Geheimnis. Seit sie sich bei den Olympischen Spielen in Sydney 2000 kennen- und lieben gelernt haben hat sie ihm stets den Rücken freigehalten.

Bei seinem Abschied beim Laver Cup 2022 sagte er unter Tränen: «Sie hätte mich schon lange aufhalten können, aber sie hat es nicht getan. Sie hat mich motiviert und mir ermöglicht, weiterzuspielen. Danke!» Dass sie dann und wann aber auch den Mahnfinger heben und ihren Mann bremsen musste, verrät nun der russische Tennis-Profi Karen Chatschanow (30).

Im Interview mit «Hard Court» erzählt die Weltnummer 26 von einem gut 30-minütigen Gespräch mit Federer an den diesjährigen Australian Open. Er habe sich beim Maestro erkundigt, wie seine Sommertrainings in Dubai jeweils ausgesehen haben. «Er war sehr offen. Ich glaube nicht, dass er das während seiner Karriere auch so gemacht hätte.»

«Hör auf, dahin zu fliegen!»

Der Russe plaudert aus dem Nähkästchen: «Er sagte mir, dass er mit etwa 24 oder 25 Jahren damit angefangen habe, nach Dubai zu reisen. Doch dann sagte Mirka auf einmal, dass er es ruhiger angehen lassen soll, da sie sich Sorgen um sein Herz gemacht hat.» Dann habe Mirka eine klare Ansage gemacht: «Hör auf, dahin zu fliegen und du wirst dich ruhiger fühlen. Bleib in der Schweiz!»

Ob Federer in der Folge auf den Rat seiner Frau gehört hat, weiss Chatschanow dann aber nicht. Fakt ist, dass sich der 20-fache Grand-Slam-Sieger immer mal wieder in Dubai auf die Saison oder Turniere vorbereitet hat. Und für den Russen hatte Federer noch ein Angebot: «Er sagte, dass ich ihn anrufen soll, wenn ich in der Offseason in Dubai sei, um miteinander zu trainieren.»