1/7 Belinda Bencic und ihr Ehemann und Fitnesscoach Martin Hromkovic auf dem roten Teppich der Laureus-Gala. Foto: AFP

Darum gehts Belinda Bencic spricht in Madrid über ihre Turnierplanung

Sie legte bewusst eine Pause ein, um den Körper nicht zu überfordern

Bencic steht nach Schwangerschaft bereits wieder auf Rang 42 der Weltrangliste

Die ganze Tenniswelt hat gestaunt, als Belinda Bencic (28) im Januar auf der grossen Bühne ein Spitzenresultat nach dem anderen hinlegte. Achtelfinal an den Australian Open, Titelgewinn in Abu Dhabi, Viertelfinal in Indian Wells und damit einhergehend die in Windeseile geschaffte Rückkehr in die Top 100: Weniger als ein Jahr nach der Geburt ihres Töchterchens Bella war Bencic wieder in der erweiterten Weltspitze angekommen – und verblüffte damit auch sich selbst.

Mittlerweile steht die Olympiasiegerin von Tokio auf Rang 42 in der Weltrangliste, was ihr direkt wieder die Startberechtigung bei den grössten Turnieren der WTA-Tour gibt. Auch diese Woche in Madrid, wo Bencic in Runde eins auf eine Qualifikantin treffen wird, und genauso Anfang Mai beim nächsten Masters-Turnier in Rom.

«Es war wohl etwas zu viel»

«Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich hier spielen werde», erklärt Bencic gegenüber Blick auf dem roten Teppich der Laureus-Gala, die ebenfalls in Madrid über die Bühne ging. Sie habe zu Beginn des Jahres nicht davon ausgehen können, dass sie automatisch wieder auf Topniveau anlangen und im Konzert der ganz Grossen mitspielen werde.

2:24 Vonn als Moderatorin: Die Eindrücke von den Laureus World Sports Awards

Ihr Traum-Comeback hat so aber ein paar kurzfristige Planänderungen mit sich gebracht: Die Teilnahme an den Qualifiers des Billie-Jean-King-Cups in Polen Mitte April musste sie absagen, obwohl ihr genau diese Zeit mit den Schweizer Teamkolleginnen jeweils besonders viel Freude macht. Doch sie habe gespürt, dass sie nach der Babypause und der intensiven, erfolgreichen Rückkehr einen Stopp einlegen müsse: «Ich merkte, dass es wohl etwas zu viel war. Ich habe diese kurze Pause und diese paar Tage zu Hause gebraucht. Ich muss meinem Körper Ruhe und Zeit geben.»

Leben als Mami? «Es ist nonstop etwas los»

Bencic betont, sie wolle es mit Absicht langsam angehen: «Natürlich, wenn man auf dem Platz steht, will man immer mehr. Doch ich möchte nicht schon zu Beginn der Rasensaison (im Juni, d. Red.) total ausgelaugt sein. Diese Pause während des Billie-Jean-King-Cups war deswegen eine Prävention mit Blick auf das restliche Jahr.» Zumal es ihr mit Tochter Bella ja auch an spiel- und trainingsfreien Tagen nicht langweilig wird, wie sie lachend zugibt: «Ich weiss nicht, wie ich früher sagen konnte, dass ich müde bin!» Heute sei ihr Leben völlig anders: «Ich bin den ganzen Tag auf den Beinen, trainiere, kümmere mich um Bella, es ist nonstop etwas los.» Immerhin: Ihr Energielevel habe sich den neuen Gegebenheiten angepasst, der tägliche Wirbel sei jetzt normal: «Wenn ich jetzt mal ein paar Stunden freihabe, dann finde ich das fast schon seltsam.»

Doch zwischendurch sorgen die Grosseltern dafür, dass Bencic und ihr Ehemann und Fitnesscoach Martin Hromkovic (42) doch noch einmal durchatmen können – wie am Abend der Laureus-Gala, als die Mutter von Hromkovic auf die kleine Bella aufpasste.