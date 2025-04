Céline Naef bezwingt die Ukrainerin Marta Kostjuk und sorgt für die 1:0-Führung am Billie Jean King Cup. Damit lebt die kleine Schweizer Hoffnung aufs Weiterkommen.

Naef hält Schweizer Hoffnungen mit Coup am Leben

1/4 Exploit von Céline Naef beim Billie Jean King Cup. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Schweizer Team hält im Billie Jean King Cup auch nach dem ersten Einzel gegen die Ukraine ihre kleine Chance auf die Teilnahme am Finalturnier aufrecht. Céline Naef schlägt überraschend Marta Kostjuk.

Die Schweizerinnen müssten alle drei Partien gegen die klar favorisierte Ukraine ohne Satzverlust gewinnen, um beim finalen Event im September in Shenzhen in China dabei sein zu können. Die schwere Hypothek hat sich die Equipe von Captain Heinz Günthardt am Donnerstag mit der 0:3-Niederlage gegen Polen eingehandelt.

Den ersten Schritt, um das unmöglich Scheinende doch noch möglich zu machen, tut Naef mit dem bislang grössten Sieg ihrer noch jungen Karriere. Die 19-jährige Schwyzerin, im Ranking die Nummer 178, bezwingt Marta Kostjuk, die Nummer 25 der Welt, 6:4, 7:6 (7:1). Im fünften Einzel in diesem Team-Wettkampf geht Céline Naef erstmals als Gewinnerin vom Platz.

Teichmann vor Herkules-Aufgabe

Naef spielt hervorragend – vom grossen rangmässigen Unterschied ist während der gesamten Begegnung rein gar nichts zu spüren. Die Innerschweizerin überzeugt gegen die Ukrainerin, die sich im zweiten Satz medizinisch behandeln lässt, nicht nur in spielerischer Hinsicht. Sie zeigt auch kämpferische Qualitäten. Beide Sätze entscheidet sie nach Break-Rückständen. Im ersten Durchgang liegt sie 3:4 zurück, im zweiten macht sie sogar zweimal einen Serviceverlust wett. Das abschliessende Tiebreak hätte sich Céline Naef ersparen können, hätte sie beim Stand von 5:4 bereits eine der zwei Möglichkeiten zur Entscheidung genutzt.

Die Aufgabe der Schweizerinnen bleibt trotz des Exploits von Naef sehr schwierig. Im zweiten Einzel bekommt es Jil Teichmann mit Elina Switolina zu tun, der Nummer 18 der Welt.