Die Schweiz liegt nach Teichmann-Niederlage hinten

Die Schweiz liegt am Billie Jean King Cup gegen Gastgeber Polen 0:1 in Rückstand. Jil Teichmann (WTA 96) verliert gegen Katarzyna Kawa (WTA 156) 7:5, 4:6, 2:6.

1/5 Jil Teichmann fehlte es an der nötigen Konstanz Foto: PIOTR POLAK

Dass Jil Teichmann aktuell nicht über das grösste Selbstvertrauen verfügt, ist im ersten Schweizer Spiel am Billie Jean King Cup sehen. Zwar lässt die 27-jährige Seeländerin, im Juli 2022 noch die Nummer 21 der Welt, ihre Klasse immer wieder aufblitzen, doch fehlt letztlich die Konstanz. So verliert sie gegen die Polin Katarzyna Kawa mit 7:5, 4:6, 2:6.

Im ersten Satz dreht Teichmann ein 3:5 in ein 7:5. Im zweiten Durchgang führt sie 3:2, ehe sie sieben der nächsten acht Games verliert. Zwar verkürzt die Linkshänderin im finalen Satz nach dem 0:3 auf 2:3, in der Folge passt bei der Schweizerin aber erneut nicht viel zusammen. Nach 2:10 Stunden verwertet Kawa ihren zweiten Matchball.

Im zweiten Einzel in Radom trifft Viktorija Golubic (WTA 93) auf Magda Linette (WTA 30). Im Head-to-Head steht es 2:1 für die Polin. Der Druck auf Golubic ist gross, denn nur der Sieger der Dreiergruppe qualifiziert sich für das Finalturnier der besten acht Nationen im November in China. Die Ukraine, der Schweizer Gegner am Samstag, ist stärker einzustufen als Polen.