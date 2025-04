Nach Gerüchten um Zusammenarbeit mit Becker Zverevs Formkrise hält auch in Monaco an

Alexander Zverev setzt seine Formkrise fort und scheidet beim Masters-1000-Turnier in Monte Carlo früh aus. Der Weltranglistenzweite unterliegt Matteo Berrettini in drei Sätzen und verpasst damit auch den erfolgreichen Einstieg in die Sandsaison.

Publiziert: vor 53 Minuten | Aktualisiert: vor 51 Minuten