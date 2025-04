Belinda Bencic sagt ihre Teilnahme am Billie Jean King Cup ab. Die Olympiasiegerin benötigt nach anstrengenden Monaten eine Pause zur Erholung. Die Schweiz trifft ab 10. April in Polen auf Polen und die Ukraine.

1/2 Belinda Bencic wird nicht am Billie Jean King Cup teilnehmen. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Belinda Bencic (28) verzichtet auf die Teilnahme am Billie Jean King Cup. Wie die Ostschweizerin in den sozialen Medien mitteilt, benötigt sie nach anstrengenden letzten Monaten eine Pause, um ihrem Körper die nötige Erholung zu gönnen.

Es sei kein einfacher Entscheid gewesen, versichert die Olympiasiegerin, schliesslich schätze sie nichts mehr als für die Schweiz zu spielen. Bei nächster Gelegenheit werde sie aber sicherlich wieder dabei sein.

Die Schweiz trifft ab dem 10. April in Radom in Polen im Rahmen der Qualifikationsrunde des Billie Jean King Cup auf Polen und die Ukraine. Der Gruppensieger sichert sich einen Platz am Finalturnier.