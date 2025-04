1/13 Die Tessiner Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami (hier rechts neben ihrer Mutter Gabriella) ist eine der Nominierten für den «Comeback of the Year»-Award. Foto: keystone-sda.ch

Nicola Abt Reporter Sport

Rätselraten um Lara Gut-Behrami

Kommt sie oder kommt sie nicht? Vor einigen Wochen kündigte Lara Gut-Behrami (33) an, dass sie an der Weltsportlerwahl in Madrid teilnehmen werde. Schliesslich war die Skifahrerin in der Kategorie «Comeback des Jahres» nominiert. Doch je näher der Anlass rückte, desto zurückhaltender wurden die Verantwortlichen. Noch am Vorabend wusste niemand so recht, ob Gut-Behrami tatsächlich anwesend sein würde. Kurz vor 19 Uhr wurde das Geheimnis gelüftet. Gut-Behrami betritt mit ihrer Mutter Gabriella den roten Teppich. «Ich freue mich auf den Abend», sagt sie.

Spezielle Auszeichnung für Rafael Nadal

Die Veranstaltung in Madrid verlässt Lara Gut-Behrami am Ende aber ohne Auszeichnung. In der Kategorie «Comeback des Jahres» gewinnt Kunstturnerin Rebeca Andrade. Ihr Konkurrentin Simone Biles wird als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet. Bei den Männer setzt sich Stabhochspringer Mondo Duplantis durch. Als bestes Team wird Real Madrid geehrt. Aus dem Fussball kommt auch der Gewinner der Kategorie «Durchbruch des Jahres». Die Wahl fiel auf Barcelona-Spieler Lamine Yamal. Geehrt für sein Lebenswerk als Sportler wurde Tennis-Legende Rafael Nadal.





Bencic geniesst Zeit «alleine»

Es ist einer dieser seltenen Abende für Belinda Bencic (28). Seit die Tennisspielerin vor fast genau einem Jahr Mutter geworden ist, dreht sich fast alles um ihre Tochter Bella. Nicht so am Ostermontag. Für einmal ist sie alleine mit ihrem Ehemann Martin Hromkovic (42) unterwegs. «Seine Mutter kümmert sich um unsere Tochter», verrät Bencic und fügt an: «Wir geniessen die Zeit alleine.»

Frust wegen Boris Becker

Es ist kurz nach 14.30 Uhr, als die Stimmung bei den deutschen Journalisten ihren Tiefpunkt erreicht. Eigentlich sollte Tennis-Legende Boris Becker (57) seit einer halben Stunde für Interviews zur Verfügung stehen. Einige sind extra für ihn nach Madrid gereist – vergeblich. «Becker kommt nicht zum Medientermin», teilen die Verantwortlichen mit. Eine Begründung für die kurzfristige Planänderung gibt es nicht.

Fussball-Legenden gedenken des Papstes

Eine traurige Meldung überschattet die Gala in Madrid. Am Montagmorgen verstarb Papst Franziskus (†88). Im Mediencenter wird er auf allen Bildschirmen gezeigt. Zu einem emotionalen Moment kommt es vor der Pressekonferenz mit den Fussball-Legenden Cafu, Fabio Capello, Luis Figo und Ruud Gullit. Bevor die erste Frage gestellt wird, stehen alle auf und gedenken des Papstes. Die Trauerminute endet mit grossem Applaus.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos