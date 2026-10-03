Belinda Bencic und Viktorija Golubic ziehen in Peking beide in die nächste Runde. Bencic siegt gegen Anastassija Sacharowa und Golubic schlägtPeyton Stearns. Jannik Sinner muss derweil sein nächstes Turnier absagen und zittert um Weltnummer 1.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Belinda Bencic (29, WTA 12) steht in Peking beim WTA-1000-Turnier in der 3. Runde. Die Ostschweizerin besiegt Anastassija Sacharowa (24, WTA 110) mit 6:1, 7:6. Es ist das erste Spiel für Bencic nach dem entäuschenden Erstrunden-Out an den US Open. In der ersten Peking-Runde hatte die Schweizerin ein Freilos. Im anstehenden Sechzehntelfinal trifft Bencic auf Ann Li (26, WTA 30) aus den USA.

Auch Golubic siegt

Auch Viktorija Golubic (33, WTA 67) zieht am Samstag in die 3. Runde ein. Sie besiegt Peyton Stearns (24, WTA 36) in drei Sätzen mit 6:4, 3:6 und 6:3. Am Sonntag um 8.10 Uhr trifft die Zürcherin im Sechzehntelfinal auf die tschechische Wimbledon-Siegerin Linda Noskova (21, WTA 5).

Sinner sagt nächstes Turnier ab

Zuletzt stand die Weltnummer 1 Jannik Sinner (25. ATP 1) bei seinem Wimbledon-Triumph Mitte Juli auf dem Platz. Nun sagt der Italiener auch das ATP-1000-Turnier in Schanghai aufgrund seiner anhaltenden Knieproblemen ab.

So sitzt im Alexander Zverev definitiv im Nacken im Kampf um die Weltnummer 1. Allerdings hat Sinner, der 2025 in Schanghai bereits in der 3. Runde seine Koffer packen musste, kaum Punkte.