Alcaraz gibt Forfait für den Davis Cup

Das spanische Team muss im Davis Cup ohne die Weltnummer 1 auskommen. Carlos Alcaraz hat seine Teilnahme abgesagt.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Carlos Alcaraz wird Spanien am Davis Cup in Bologna diese Woche fehlen. Wie der Weltranglistenerste auf der Plattform «X» bekannt gibt, hat ihm sein Arzt wegen eines Ödems im rechten Oberschenkelmuskel empfohlen, nicht anzutreten.

Damit fehlt neben Jannik Sinner (ATP 2) und Lorenzo Musetti (ATP 8), Letzterer hat wegen körperlicher Müdigkeit und familiären Gründen abgesagt, ein dritter prominenter Spieler. «Ich habe immer gesagt, dass es das Grösste ist, für Spanien zu spielen», so Alcaraz zu seinem Rückzug. Er habe sich sehr darauf gefreut, um den Davis Cup mitkämpfen zu können.

Erst am Sonntag spielte Alcaraz noch im Final der ATP-Finals, in dem er Jannik Sinner in zwei Sätzen mit 7:6 (7:4), 7:5 unterlag. Nun wird Spanien am 20. November ohne seinen besten Spieler gegen Tschechien im Viertelfinal antreten müssen.