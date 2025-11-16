Wer gewinnt das letzte Giganten-Duell des Jahres?

Ein paar Zahlen zu «Sincaraz» gefällig? Die elektrisierende Rivalität der Nummer eins und Nummer zwei der Welt geht in seine 16. Runde. Alcaraz führt im direkten Vergleich deutlich mit 10:5, gewann sieben der letzten acht Duelle und in dieser Saison vier von fünf – Sinners einziger Sieg stammt vom Wimbledon-Finale. Auch das bisher einzige Duell in der Halle auf Hartplatz konnte Alcaraz für sich entscheiden, das ist aber bereits vier Jahre her: Beim Masters in Paris zog der Spanier, damals 18 Jahre alt, mit einem 7:6 und 7:5-Erfolg ins Achtelfinale ein.
Sogar das elfte Finale auf der Tour im Jahr 2025 ist es für Carlos Alcaraz der somit bei zehn seiner letzten elf Turniere das Endspiel erreichte. Bei den ATP Finals ist das eine Premiere für den Spanier der bei seinen bisherigen beiden Teilnahmen nicht über das Halbfinale hinaus kam. Der 22-Jährige wird nach dem souveränen Gruppensieg mit Erfolgen über Alex de Minaur, Taylor Fritz und Lorenzo Musetti das Jahr als Nummer eins der Welt beenden und ließ im Semifinale Felix-Auger-Aliassime mit 6:2 und 6:4 keine Chance. Alcaraz, der die Favoritenrolle seinem Dauer-Kontrahenten aus Südtirol zuordnet, machte sich so zum jüngsten Spieler der sowohl bei einem Grand Slam, einem Masters, den Olympischen Spielen und den ATP Finals das Finale erreichte. Er ist außerdem nach einer Fabelsaison mit bereits jetzt acht Titeln in Rotterdam, Monte Carlo, Rom, Roland Garros, Queens, Cincinnati, den US Open und Tokio der erste Spieler außerhalb der Big Four der mehr als 12.000 Punkte in einer Saison erspielt. Lange galt Hartplatz-Indoor als die (einzige) Schwäche des Rechtshänders, der sich nun aber augenscheinlich auch mit diesem Belag durchaus zurecht kommt.
Lokalmatador und Titelverteidiger Jannik Sinner scheint in Turin kaum bezwingbar. 30 Spiele (!) hat der 24-Jährige auf Indoor-Hartplatz in Folge gewonnen und auch in dieser Woche seine starke Form unterstrichen. In den Gruppenspielen gegen Felix Auger-Aliassime, Alexander Zverev und Ben Shelton gab der Italiener nicht einen Satz ab und setzte sich auch im Halbfinale gegen einen vor allem im ersten Durchgang sehr stark aufgelegten Alex de Minaur mit 7:5 und 6:2 durch. So zog der 24-Jährige in sein zehntes Finale der Saison ein und will nach den Australian Open, Wimbledon, Peking, Wien und dem Masters in Paris seinen sechsten Titel. Das einzige Problem daran: Für alle vier verlorene Finals 2025 sorgte Carlos Alcaraz der in Rom, Roland Garros, Cincinnati und bei den US Open die Oberhand behielt.
Herzlich willkommen zum Traum-Endspiel der ATP Finals und Auflage Nummer 16 zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner! Um 18 Uhr kämpfen die beiden um die Krone in Turin und stehen sich zum sechsten Mal in diesem Jahr in einem Finale gegenüber.