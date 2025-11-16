Wer gewinnt das letzte Giganten-Duell des Jahres?

Alcaraz erstmals im Final

Sogar das elfte Finale auf der Tour im Jahr 2025 ist es für Carlos Alcaraz der somit bei zehn seiner letzten elf Turniere das Endspiel erreichte. Bei den ATP Finals ist das eine Premiere für den Spanier der bei seinen bisherigen beiden Teilnahmen nicht über das Halbfinale hinaus kam. Der 22-Jährige wird nach dem souveränen Gruppensieg mit Erfolgen über Alex de Minaur, Taylor Fritz und Lorenzo Musetti das Jahr als Nummer eins der Welt beenden und ließ im Semifinale Felix-Auger-Aliassime mit 6:2 und 6:4 keine Chance. Alcaraz, der die Favoritenrolle seinem Dauer-Kontrahenten aus Südtirol zuordnet, machte sich so zum jüngsten Spieler der sowohl bei einem Grand Slam, einem Masters, den Olympischen Spielen und den ATP Finals das Finale erreichte. Er ist außerdem nach einer Fabelsaison mit bereits jetzt acht Titeln in Rotterdam, Monte Carlo, Rom, Roland Garros, Queens, Cincinnati, den US Open und Tokio der erste Spieler außerhalb der Big Four der mehr als 12.000 Punkte in einer Saison erspielt. Lange galt Hartplatz-Indoor als die (einzige) Schwäche des Rechtshänders, der sich nun aber augenscheinlich auch mit diesem Belag durchaus zurecht kommt.