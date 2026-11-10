Topgesetzte Sabalenka startet an WTA Finals mit Arbeitssieg

Nach dem Forfait von Jelena Rybakina geht Aryna Sabalenka als topgesetzte Spielerin in die WTA Finals. Ihr Auftaktsieg gegen Karolina Muchova ist aber ein hartes Stück Arbeit.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Fast zwei Stunden lang steht Aryna Sabalenka (28/WTA 2) am späten Montagabend Schweizer Zeit im US-amerikanischen Indian Wells auf dem Platz, bis ihr Auftaktsieg an den WTA Finals gegen die Tschechin Karolina Muchova (30/WTA 7) in trockenen Tüchern ist.

Mit insgesamt sieben Doppelfehlern macht sich die Belarussin das Leben dabei teilweise selbst schwer. Gleich zweimal gibt sie im ersten Satz den Aufschlag ab, ehe sie ihn doch noch im Tiebreak für sich entscheiden kann. Auch der zweite Durchgang ist lange eine enge Angelegenheit – schliesslich setzt sich Sabalenka, die an den WTA Finals nach dem krankheitsbedingten Rückzug der kasachischen Weltnummer 1 Jelena Rybakina (27) als bestklassierte Spielerin antritt, mit 7:6 und 7:5 durch.

Weniger Mühe zum Auftakt bekundet Mirra Andrejewa (WTA 3). Die erst 19-jährige Russin gibt gegen die Ukrainerin Elina Switolina beim 6:4 und 6:0 nur vier Games ab und ist damit erste Spitzenreiterin in der Gruppe 2.