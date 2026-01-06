Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres gibts insgesamt fast 60 Millionen Franken zu gewinnen. Den Champions winken rund 2,2 Millionen.

Darum gehts Australian Open 2026 zahlt Rekordpreisgeld von 111,5 Mio. australischen Dollar aus

Sieger kassieren jeweils 4,15 Mio. australische Dollar (rund 2,2 Mio. Franken)

150'000 australische Dollar für Spieler, die in der ersten Runde ausscheiden

Bei den Australian Open in Melbourne wird in diesem Jahr ein Rekordpreisgeld ausgeschüttet. Insgesamt ist das erste Grand-Slam-Turnier der Saison mit 111,5 Millionen australischen Dollar (rund 59,4 Mio. Schweizer Franken) dotiert. Das ist ein Anstieg in Höhe von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die Veranstalter in Melbourne mitteilen.

Die Siegerin und der Sieger erhalten jeweils 4,15 Millionen australische Dollar (rund 2,2 Mio. Schweizer Franken). Angehoben werden zudem die Preisgelder für die Profis, die bereits in früheren Runden ausscheiden. Wer in der ersten Runde verliert, bekommt dennoch 150'000 australische Dollar (knapp 80'000 Schweizer Franken).