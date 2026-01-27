Kuriose Szene an den Australian Open: Iga Swiatek wird vor ihrem Match in Melbourne von der Security gestoppt. Der Mann im Anzug kennt kein Pardon: Ohne das Akkreditierungs-Bändeli kommt auch der Weltstar nicht auf den Platz.

Weltnummer 2 Iga Swiatek erlebt am Montag eine kuriose Situation bei den Australian Open. Kurz vor ihrem Match gegen Maddison Inglis (WTA 168) wurde sie von der Security vor der Rod Laver Arena gestoppt. Der Grund? Sie hatte ihr Akkreditierungs-Bändeli vergessen.

Zwar könnte man meinen, dass der Tennis-Star auch so Zugang zum Platz bekommen müsste, doch die Sicherheitsangestellten kannten da keine Gnade. Auch für den Weltstar machten die Türsteher keine Ausnahme.

Swiatek reagiert gelassen. Die Polin meldet sich bei ihrem Trainerteam. Zwei Minuten später bekommt sie ihren Akkreditierungs-Bändel geliefert, sie kann den Platz also doch noch betreten.

Auf dem Court lässt sich Swiatek nichts anmerken. In nur 73 Minuten fertigt sie die Australierin Inglis mit 6:0, 6:3 ab und sichert sich den Einzug in den Viertelfinal. Dort wartet am Mittwoch eine grosse Herausforderung: Die Kasachin Jelena Rybakina (WTA 5), die bisher keinen Satz verloren hat, will die Polin an ihrem dritten Halbfinaleinzug in Melbourne hindern. Akkreditiert fürs Stadion sind beide Athletinnen.

