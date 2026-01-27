Aryna Sabalenka und Alexander Zverev sichern sich souverän den Halbfinaleinzug.
Sabalenka bleibt an den Australian Open souverän. Die Weltnummer 1 setzte sich im Viertelfinal 6:3, 6:0 gegen die US-Amerikanerin Iva Jovic durch. Die 18-Jährige, die in den Runden zuvor noch keinen Satz abgab, unterliegt Sabalenka nach anderthalb Stunden. Damit steht die Belarussin zum vierten Mal in Serie im Halbfinal der Australian Open. 2023 und 2024 gewann Sabalenka den Titel, im vergangenen Jahr unterlag sie im Final der US-Amerikanerin Madison Keys.
Bei den Männern steht Vorjahresfinalist Alexander Zverev in Melbourne im Halbfinal. Der Deutsche setzt sich im Viertelfinal 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3) gegen den US-Amerikaner Learner Tien durch. Nach etwas mehr als drei Stunden verwandelt er im Tiebreak des vierten Satzes seinen vierten Matchball gegen den 20-Jährigen. Damit steht Zverev zum vierten Mal im Halbfinal des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres.
Einige Viertelfinal-Knaller folgen noch
In den weiteren Viertelfinals am Dienstag trifft die spanische Weltnummer 1 Carlos Alcaraz auf den Lokalmatadoren Alex De Minaur (ATP 6). Bei den Frauen duellieren sich die US-Amerikanerin Coco Gauff (WTA 3) und die Ukrainerin Elina Svitolina (WTA 12).
Am Mittwoch stehen die restlichen vier Viertelfinals auf dem Programm: Jessica Pegula (WTA 6) trifft auf Amanda Anisimova (4), Elena Rybakina (5) auf Iga Swiatek (2). Lorenzo Musetti (ATP 5) bekommt es mit Rekordsieger Novak Djokovic (4) zu tun, Ben Shelton (7) fordert die Weltnummer 2 Jannik Sinner.