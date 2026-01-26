Titelverteidigerin Keys fliegt gegen gute Freundin raus

Titelverteidigerin Keys scheitert an Landsfrau

Titelverteidigerin Madison Keys scheidet beim Australian Open bereits im Achtelfinal aus. Die 30-jährige verliert in Melbourne gegen ihre Landsfrau und Freundin Jessica Pegula mit 3:6, 4:6. Im vergangenen Jahr hat Keys im Endspiel überraschend gegen Aryna Sabalenka gewonnen und ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert.

Gegen Pegula leistet sich Keys zu viele Fehler und findet nie ihren Rhythmus. Pegula reicht eine solide Leistung, um beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison zum vierten Mal das Viertelfinal zu erreichen. Gegen Keys verwandelt die 31-Jährige nach 78 Minuten ihren ersten Matchball. Nun trifft sie im Viertelfinal erneut auf eine Landsfrau. Amanda Anisimova setzt sich gegen die Chinesin Wang Xinyu durch und erreicht damit erstmals die Viertelfinals des Australian Open.

Wawrinka-Bezwinger ist raus

Bei den Männern muss mit Taylor Fritz (ATP 9) ebenfalls ein US-Amerikaner die Segel streichen. Der 28-Jährige, der in der 3. Runde Stan Wawrinkas (40) letztes Australien-Abenteuer beendet hat, unterliegt dem Italiener Lorenzo Musetti (23, ATP 5) 2:6, 5:7, 4:6. Damit verpasst Fritz seine zweite Viertelfinal-Teilnahme nach 2024 – sein bisheriges Bestresultat in Melbourne. Musetti bekommt es im Viertelfinal mit dem zehnfachen Australian-Open-Sieger Novak Djokovic (28, ATP 4) zu tun. Der Serbe profitierte davon, dass Jakub Mensik bereits am Sonntag Forfait erklärte.