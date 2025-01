1/16 Die Gewinnerinnen und Gewinner der Sports Awards 2024. Foto: STEFAN BOHRER

Felix Bingesser Reporter Sport

Die Sports Awards sind der gesellschaftliche Höhepunkt des Sportjahrs. Die Wahl und Auszeichnung der Sportler des Jahres wird aber zunehmend zu einer uninspirierten, biederen und langatmigen Nabelschau des Schweizer Fernsehens. Die Austragung vor einer Woche ist bestes Beispiel dafür.

Gähnen bei den Sports Awards.

Zähflüssig zieht sich die als Gala verkleidete fast dreistündige Inszenierung hin. Moderator Rainer Maria Salzgeber, die brave Allzweckwaffe für das alternde TV-Publikum, versucht verzweifelt, den Sportlerinnen und Sportlern einige Emotionen gegen das Einschlafen des gelangweilten Publikums abzuringen. «Was bedütet dä Erfolg?» «Wie geit man damit um?» «Was macht das mit einem?»

Wenig bis nichts, würden die Sportlerinnen und Sportler am liebsten sagen. Aber sie müssen mitspielen. Und zumindest den Anschein erwecken, als wären sie tief berührt und ergriffen.

Wenigstens Johanna Spyri hätte ihre helle Freude daran, wenn Moderatorin Fabienne Gyr, die neue Heidi des Landes, den Geissenpeter aus Nidwalden auf die Backe küsst. Die Sports Awards als eine Mischung aus Landfrauenküche und Samschtig-Jass.

Bei den Männern ist die Spannung so gross wie bei den Präsidentenwahlen in Nordkorea. Das ist nicht der Fehler von Marco Odermatt, der dank seiner Persönlichkeit und seiner herausragenden Saison im Wintersportland Schweiz der perfekte Botschafter ist.

Aber auch Odermatt weiss, dass solche Wahlen letztlich eine reine Spielerei und ein Muster ohne Wert sind. Man kann Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Ob Weltrekorde und Medaillen in der Weltsportart Schwimmen am Ende mehr wert sind als die Dominanz im Alpencup Ski, ist eine Glaubensfrage.

1:14 Odermatt nach Sieg: «Grösster Award, den ein Schweizer Sportler haben kann»

Lara Gut taucht erst gar nicht auf. Sie macht Homeoffice bei ihrem Schatz in Udine. Man wähnt sich bei der kurzen Schaltung in ihr Wohnzimmer mitten in der Corona-Pandemie. Aber vielleicht ist ihre Haltung zur Sache ehrlich. Emotionen gibt es auf der Piste und im Zielraum, auf dem Spielfeld, auf der Tartanbahn oder im Schwimmbecken. Aber nicht auf der Bühne eines TV-Studios. Da kann man die Frage «Was macht das mit einem?» auch fünfmal stellen.

War nicht im Studio in Zürich: Lara Gut-Behrami sprach von daheim aus zu den Zuschauern. Foto: freshfocus

Der Schweizer Sport floriert und befindet sich in einer schon fast goldenen Ära. Mit Ruth Metzler-Arnold hat Swiss Olympic eine neue Präsidentin. Vielleicht hat Frau Metzler eine Idee, wie man dem wichtigsten gesellschaftlichen Anlass des Schweizer Sports neues Leben einhauchen kann. Kann sie dem Anlass ein zeitgemässes Neukonzept verpassen? Vielleicht wäre dann auch Platz dafür, dass man im Jubel und auch den Todesfällen und Schicksalsschlägen im Schweizer Sport gedenkt.

Wenn schon Gala, dann vielleicht im Zürcher Opernhaus. Und bleibt es beim «Setting Samschtig-Jass», dann vielleicht auf einem Raddampfer auf dem Vierwaldstättersee.

Es ist aber zu befürchten, dass der Schweizer Sport diesen Anlass auch weiterhin ans SRF delegiert und man dort die Veranstaltung in Eigenregie zu einer Werbeveranstaltung in eigener Sache nutzt.

1/14 Nina Brunner (l.) und Tanja Hüberli im Blick-Interview – das ehemalige Beachvolleyball-Duo ist als Team des Jahres nominiert ... Foto: STEFAN BOHRER

1:19 Putzen Sie sich gerne raus? «Ich musste mir einen neuen Anzug kaufen»