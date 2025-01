Bei den Sports Awards stimmen die Athletinnen und Athleten in grosser Zahl gegen die Fussball-Nati. Fragwürdig, meint Blick-Sportchef Emanuel Gisi.

Nein, mit der Schweizer Fussball-Nati muss niemand Mitleid haben. Rampenlicht, Ruhm und Applaus sind im Erfolgsfall garantiert, und im Portemonnaie stimmt es auch bei den Profis der Schweizer Landesauswahl. Darum gibt es wohl nur eine Erklärung, weshalb die Sportlerkollegen von Xhaka, Akanji und ihren Teamkameraden den Fussballern einen Denkzettel verpassen wollen: aus purem Neid.

Wie sonst lässt sich begründen, dass die Equipe von Murat Yakin bei den Sports Awards von den wählenden Athletinnen und Athleten dürre 5,5 Prozent der Stimmen erhält? Und damit nicht nur hinter den WM-Silberhelden der Hockey-Nati und dem Olympia-Bronzeduo Hüberli/Brunner landet, sondern auch noch hinter den Ruderern, den Kunstturn-Männern und sogar dem OL-Team.

Das ist, mit Verlaub, absurd. Denn auch wenn wir den Mannschaften aus Nischensportarten, die jahrein, jahraus weniger Beachtung finden, jede Aufmerksamkeit gönnen, so sollten doch gerade die Sportlerkollegen in der Lage sein, einen Exploit wie denjenigen der Fussball-Nati an der EM im Sommer, wo im Viertelfinal gegen England erst im Penaltyschiessen Schluss war, honorieren zu können.

Nicht zu vergessen die gesellschaftliche Bedeutung, die die Nati hat. In keiner anderen Sportart feiert bei einem Viertelfinaleinzug die ganze Nation auf den Strassen. Diesen Eindruck kann auch der mässige Nations-League-Herbst nicht trügen.

Neid ist fehl am Platz. Und auch in der B-Note sind keine Abzüge gerechtfertigt, nachdem sich die SFV-Auswahl neben dem Platz keine Aufreger geleistet hat, die Puristen in den falschen Hals geraten könnten. Sportsgeist geht anders.

