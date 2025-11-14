Die ehemalige Skifahrerin Maria Riesch und ihr neuer Partner Johann Schrempf nutzen die Bambi-Verleihung für gegenseitige Liebesbekundungen. Feiern darf auch ein Leichtathlet – und eine Schweizerin.

«Wenn es nach mir geht, ist das jetzt für immer»

1/5 Maria Riesch zeigt sich an der Bambi-Verleihung in München mit ihrem neuen Partner Johann Schrempf. Foto: AFP

Darum gehts Maria Riesch und Johann Schrempf zelebrieren ihre Liebe bei der Bambi-Verleihung

Schrempf äussert Wunsch nach dauerhafter Beziehung, Riesch lobt seinen Charme

Leo Neugebauer erhält Bambi für Sport, Hazel Brugger gewinnt in Comedy-Kategorie Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Es ist das alljährliche Stelldichein von Deutschlands Prominenz: die Bambi-Verleihung, die am Donnerstagabend in den Münchner Bavaria Filmstudios über die Bühne ging. Mittendrin: Ex-Skifahrerin Maria Riesch (40) und ihr Partner Johann Schrempf (65).

Genau vor einem Jahr waren sie an der Fernsehpreis-Gala erstmals bei gemeinsamen Turteleien beobachtet worden, Anfang 2025 folgte die Liebesbestätigung – nun zelebrieren sie an gleicher Stelle ihr Zusammensein.

«Es ist so schön. Wenn es nach mir geht, ist das jetzt für immer. Ich geniesse es so sehr», sagt Schrempf gegenüber der «Bild». Und auch Riesch gibt eine erneute Liebeserklärung ab: «Er ist so charmant, lieb und lustig. Und er kümmert sich um alle. Als der Wein ausging, hat er gleich neue Flaschen und Eiswürfel geholt.»

Erst Anfang Woche hatte sich die dreifache Olympiasiegerin ausführlich zu ihrem neuen Liebesglück mit dem Kreuzfahrtschiff-Manager geäussert und sich dabei auch gegen Kritik über den Altersunterschied gewehrt.

Grund zur Freude hat an einer der wichtigsten Preisverleihungen der deutschen Medienwelt auch ein aktiver Sportler: Leichtathlet Leo Neugebauer erhält den Bambi in der Kategorie «Sport». Der 25-Jährige holte sich an den diesjährigen Weltmeisterschaften in Tokio Gold im Zehnkampf. Und auch die Schweiz geht nicht leer aus: Hazel Brugger (31) setzt sich in der «Comedy»-Kategorie durch.