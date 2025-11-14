Darum gehts
- Maria Riesch und Johann Schrempf zelebrieren ihre Liebe bei der Bambi-Verleihung
- Schrempf äussert Wunsch nach dauerhafter Beziehung, Riesch lobt seinen Charme
- Leo Neugebauer erhält Bambi für Sport, Hazel Brugger gewinnt in Comedy-Kategorie
Es ist das alljährliche Stelldichein von Deutschlands Prominenz: die Bambi-Verleihung, die am Donnerstagabend in den Münchner Bavaria Filmstudios über die Bühne ging. Mittendrin: Ex-Skifahrerin Maria Riesch (40) und ihr Partner Johann Schrempf (65).
Genau vor einem Jahr waren sie an der Fernsehpreis-Gala erstmals bei gemeinsamen Turteleien beobachtet worden, Anfang 2025 folgte die Liebesbestätigung – nun zelebrieren sie an gleicher Stelle ihr Zusammensein.
«Es ist so schön. Wenn es nach mir geht, ist das jetzt für immer. Ich geniesse es so sehr», sagt Schrempf gegenüber der «Bild». Und auch Riesch gibt eine erneute Liebeserklärung ab: «Er ist so charmant, lieb und lustig. Und er kümmert sich um alle. Als der Wein ausging, hat er gleich neue Flaschen und Eiswürfel geholt.»
Erst Anfang Woche hatte sich die dreifache Olympiasiegerin ausführlich zu ihrem neuen Liebesglück mit dem Kreuzfahrtschiff-Manager geäussert und sich dabei auch gegen Kritik über den Altersunterschied gewehrt.
Grund zur Freude hat an einer der wichtigsten Preisverleihungen der deutschen Medienwelt auch ein aktiver Sportler: Leichtathlet Leo Neugebauer erhält den Bambi in der Kategorie «Sport». Der 25-Jährige holte sich an den diesjährigen Weltmeisterschaften in Tokio Gold im Zehnkampf. Und auch die Schweiz geht nicht leer aus: Hazel Brugger (31) setzt sich in der «Comedy»-Kategorie durch.