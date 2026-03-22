Goggia legt im Kugel-Kampf vor – was zeigt Suter?

Im Anschluss ist die einzige Norwegerin an der Reihe. Kajsa Vickhoff Lie kommt nicht sonderlich weit. Die Skandinavierin hat an einer Welle die Richtung nicht. Ohne Schneekontakt lässt sich das nicht mehr korrigieren, das Rennen ist frühzeitig beendet.
In diesem Moment stösst sich die Olympiazweite oben ab. An einer der ersten Welle hebt es sie etwas aus, womit die Französin in der Folge spät dran ist. So geht wertvolle Zeit verloren, die sich nicht mehr gut machen lässt. Und kurz vor dem Ziel übersieht Miradoli erneut eine Welle wird ausgehoben und scheidet aus.
Nun möchte sich Sofia Goggia die kleine Kugel sichern. Zur Erinnerung: ein sechster Platz würde dafür reichen. Die Italienerin legt forsch los, ist voll dabei. Die zweimalige Saisonsiegerin liegt ab Mitte des Rennens vorn, baut ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Im Ziel sprechen sechs Zehntel für sie - die Führung! Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn hier noch sechs Athletinnen vor die 33-Jährige fahren sollten.
Jetzt schiebt sich Malorie Blanc in den Hang. Oben ist die Schweizerin dabei. Doch dann überdreht die Siegerin von Crans-Montana, wird wenig später bei einem Linksschwung weit rausgetragen. So fängt sich die Eidgenossin 85 Hundertstel Zeitverlust ein. Trotzdem bedeutet das für den Moment den zweiten Platz.
Danach macht die die Gewinnerin der Abfahrtskugel auf den Weg. Im Super G ist Laura Pirovano weit weniger stark einzuschätzen. Und den Rückenwind von gestern kann die Italienerin auch nicht nutzen. Rasch gerät die 28-Jährige deutlich ins Hintertreffen. Am Ende sind es anderthalb Sekunden - Rang vier.
Anschliessend macht sich die erste deutsche Starterin auf den Weg. Kira Weidle-Winkelmann findet gut ins Rennen, setzt oben Bestzweiten. Die Zweite der gestrigen Abfahrt findet eine gute Balance, investiert auch mal in die Linie und lässt die Ski gut laufen. Das zahlt sich aus, die Starnbergerin fährt immer mehr Vorsprung heraus. Im Ziel ist es fast eine Sekunde, das bedeutet die überragende Führung.
Nun geht es Roberta Melesi an. Die Italienerin sucht eine sehr direkte Linie, wird dann ausgehoben. Und schon geht es sich nicht mehr so ganz aus. In der Folge ist die 29-Jährige mehrfach spät dran. Das ist natürlich alles andere als schnell. Melesi verliert mehr als zwei Sekunden und übernimmt die Rote Laterne.
Dann geht Ilka Štuhec ihr letztes Weltcuprennen an. Die zweimalige Abfahrtsweltmeisterin macht ihren Auftritt nicht zu einer Showveranstaltung, die Slowenin geht das richtig ernsthaft an. Aber offensichtloch dreht es ihr im zweiten Streckenteil zu sehr, dort büsst die 35-Jährige Zeit ein. Am Ende ist es ziemlich genau eine Sekunde, die fehlt. Aber natürlich wird der Abschied trotzdem gefeiert.
An der Vorgabe der Österreicherin misst sich nun Keely Cashman. Die US-Amerikanerin kann es oben laufen lasse, die technischen Schwierigkeiten folgen erst nach dem Russi-Sprung. Hier dreht es zum Teil ordentlich. Zum Ende nimmt die 26-Jährige Fahrt auf, zieht an Puchner vorbei und weist im Ziel gut vier Zehntel Guthaben auf.
In diesem Augenblick eröffnet Mirjam Puchner diesen Super G. Die Olympiazweite von 2022 stellt uns die Strecke vor. Die Temperaturen liegen leicht über dem Gefrierpunkt, es ist etwas windig. Die Salzburgerin meistert die Aufgabe, setzt im Ziel die erste Zeit.