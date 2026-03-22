Goggia legt im Kugel-Kampf vor – was zeigt Suter?

Kira Weidle-Winkelmann (GER)

Anschliessend macht sich die erste deutsche Starterin auf den Weg. Kira Weidle-Winkelmann findet gut ins Rennen, setzt oben Bestzweiten. Die Zweite der gestrigen Abfahrt findet eine gute Balance, investiert auch mal in die Linie und lässt die Ski gut laufen. Das zahlt sich aus, die Starnbergerin fährt immer mehr Vorsprung heraus. Im Ziel ist es fast eine Sekunde, das bedeutet die überragende Führung.