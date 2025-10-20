Ski-Talent Hächler präsentiert mega Sponsoren-Deal

Der aufstrebende Schweizer Skifahrer Lenz Hächler wird neuer Red-Bull-Athlet. Seine Karriere könnte einen ähnlichen Verlauf wie die von Marco Odermatt nehmen.

1/7 Wir neu auch vom österreichischen Energy-Drink-Hersteller gesponsert: Lenz Hächler. Foto: Jan Arnold

Darum gehts Energy-Drink-Hersteller nimmt auch Lenz Hächler in seinen illustren Athletenkreis auf

Hächler ist äusserlich kaum mehr zu unterscheiden von Marco Odermatt

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Wer im Skizirkus von Red Bull gesponsert wird, ist auf dem Weg an die Spitze oder schon dort angekommen. Viele grosse Namen, darunter Marco Odermatt, Lindsey Vonn und Dominik Paris sind das beste Beispiel dafür. Sie alle profitieren vom Vertrauen des österreichischen Energy-Drink-Herstellers.

Neu zu diesem illustren Kreis an Draufgängern, welcher grösstenteils vom ehemaligen Red-Bull-Athletenchef Robert Trenkwalder (77) zusammengestellt wurde, gehört seit kurzem auch unsere Schweizer Nachwuchshoffnung Lenz Hächler (22). Auf Instagram gibt er den neuen Deal bekannt und zeigt sich glücklich: «Ich bin total begeistert und dankbar, dass ich Red Bull nun als Partner verkünden darf!»

(Noch) nicht auf dem Helm

Hächler steigt bei den Österreichern ähnlich ein wie Odermatt vor sieben Jahren. Im kommenden Winter hat der Zuger nicht einen blau-silbrigen Helm auf dem Kopf, sondern eine passende Dose in der Hand bei TV-Interviews.

Der Vertrag von Odermatt begann damals ähnlich. Erst nach drei Saisons als Flaschensponsor wurde Red Bull Hauptsponsor beim Nidwaldner Überflieger.

Nun erfüllt Hächler zumindest in Vollmontur das Bild von Odermatt 2.0 komplett. Jene die ein Bild vom 22-jährigen Odermatt mit einem aktuellen Bild von Lenz Hächler vergleichen, sehen fast keinen Unterschied mehr. Die beiden Ski-Stars sehen sich von Kopf bis Fuss täuschend ähnlich.

Skihelm, Skibrille, Handschuhe, Skistöcke, Skischuhe und Skis stimmten bereits mit Odermatt von 2020 überein. Es war der logische Schritt, dass auch der Flaschensponsor noch nachzieht. Das Hächler in drei Jahren dann auch einen Red-Bull-Helm trägt, ist ebenfalls nicht auszuschliessen.

Auch Hächler profitiert ab jetzt von Spazialprogrammen

Neben einem schönen «Batzen» dürfen sich Sportler, welche bei den Roten Bullen unter Vertrag stehen, noch über viele weitere Vorteile freuen. Vor Kosten, die beispielsweise bei Spezialtransporten mit Helikopter entstehen, scheut man sich beim Hauptsitz im salzburgischen Fuschl am See (Ö) nicht.

0:44 Nach Europacup-Frust: Schweizer Supertalent Hächler macht 360-Grad-Drehung im Rennen