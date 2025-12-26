Vonn verschiebt Grenzen «50-jähriger Weltcupsieger? Für mich nicht unmöglich»

Lindsey Vonn (41) hat mit dem Weltcup-Sieg in St. Moritz einen neuen Altersrekord aufgestellt. Im Ski-Podcast «APRÈS-SKI» diskutieren Ski-Legende Bernhard Russi und Ski-Reporter Marcel W. Perren darüber, ob es in Zukunft noch ältere Weltcup-Sieger geben wird.