«50-jähriger Weltcupsieger? Für mich nicht unmöglich»
Lindsey Vonn (41) hat mit dem Weltcup-Sieg in St. Moritz einen neuen Altersrekord aufgestellt. Im Ski-Podcast «APRÈS-SKI» diskutieren Ski-Legende Bernhard Russi und Ski-Reporter Marcel W. Perren darüber, ob es in Zukunft noch ältere Weltcup-Sieger geben wird.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Ski-Podcasts «Après-Ski» – Folge 19