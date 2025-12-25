Halbe oder volle Knieprothese? «Vonn hat uns beim Comeback allen was vorgegaukelt»

Lindsey Vonn hat einen tollen Start in die Skisaison hingelegt. Ski-Legende Bernhard Russi und Ski-Reporter Marcel W. Perren sprechen im Ski-Podcast «APRÈS-SKI» über das künstliche Knie-Gelenk der Amerikanerin. Dabei wird klar, dass Vonn die Medien angeschwindelt hat.