«Vonn hat uns beim Comeback allen was vorgegaukelt»
Lindsey Vonn hat einen tollen Start in die Skisaison hingelegt. Ski-Legende Bernhard Russi und Ski-Reporter Marcel W. Perren sprechen im Ski-Podcast «APRÈS-SKI» über das künstliche Knie-Gelenk der Amerikanerin. Dabei wird klar, dass Vonn die Medien angeschwindelt hat.
