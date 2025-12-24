«Odermatt würde eine Weltcup-Pause vor Olympia guttun»
Ski-Legende Bernhard Russi spricht im Ski-Podcast «APRÈS-SKI» über das strenge Programm im Weltcup für Fahrer wie Marco Odermatt. In Gröden und Alta Badia absolvierte der Nidwaldner vier Rennen in vier Tagen. Im Hinblick auf Olympia legt ihm Russi eine Pause ans Herz.
