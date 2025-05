An der Ski-Weltmeisterschaft 2021 gewann er Gold im Slalom, nun ist Schluss. Der Norweger Sebastian Foss-Solevaag beendet seine Karriere.

1/5 Der norwegische Skifahrer Sebastian Foss-Solevaag beendet seine Karriere. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Sebastian Foss-Solevaag beendet seine Ski-Karriere nach 13 Weltcupsaisons

Foss-Solevaag war 2021 Doppelweltmeister im Slalom und Team-Event

Er gewann zwei Olympia-Bronzemedaillen und erreichte acht Weltcup-Podestplätze

Julian Sigrist Redaktor Sport

Die 13. Weltcupsaison war seine Letzte: Der norwegische Ski-Fahrer Sebastian Foss-Solevaag (33) beendet seine Karriere. Das gibt der Slalom-Weltmeister von 2021 am Mittwoch fernab der grossen Ski-Bühne auf Instagram bekannt.

«Ich habe mein gesamtes Leben dem Ziel gewidmet, der Weltbeste im Slalom zu werden. Jetzt wird es Zeit, etwas anderes zu tun», begründet Foss-Solevaag seinen Entscheid. Was genau das sein werde, wisse er noch nicht, aber er freue sich bereits drauf. «Ich bin für immer dankbar für die Erinnerung, die ich gemacht habe, und die Freundschaften, die ich ein Leben lang mit mir herumtragen werde», so der Norweger weiter.

Doppelweltmeister 2021

Der 33-Jährige kann auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken. Seine grössten Erfolge feierte er an der Weltmeisterschaft 2021, als er sowohl Gold im Slalom als auch im Team-Event gewann. Einen speziellen Dank widmet Foss-Solevaag seinen ehemaligen Teamkollegen: «Jeder von euch ist einzigartig und hat dazu beigetragen, dass ich meinen Traum, Slalom-Weltmeister zu werden, verwirklichen konnte.»

Zu seinen zwei Weltmeistertiteln kommen noch zwei Bronzemedaillen an den Olympischen Spielen (2018 im Team-Event, 2022 im Slalom) sowie acht Podestplätze im Weltcup hinzu. In den letzten Jahren hatte der Norweger aber vermehrt mit Rückschlägen zu kämpfen. Immer wieder wurde er von Verletzungen zurückgeworfen, weshalb er in den letzten drei Saisons nur noch zweimal unter die besten Zehn fuhr.