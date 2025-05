«Tränen in den Augen»

1/5 Wie von Blick angekündigt verlässt Raphael Haaser die österreichische Skimarke Fischer. Foto: AFP

Darum gehts Riesenslalom-Weltmeister Raphael Haaser verlässt den Skiausrüster Fischer

Haaser bezeichnet die Entscheidung als schwierigste seines Lebens

Fischer könnte innerhalb weniger Wochen zwei Spitzenfahrer an Konkurrenz verlieren

Julian Sigrist Redaktor Sport

Die Skimarke Fischer verliert ihren nächsten Spitzenfahrer. Wie von Blick angekündigt verlässt Riesenslalom-Weltmeister Raphael Haaser den österreichischen Ausrüster. Das gibt der 27-Jährige am Montag auf Instagram bekannt.

Fischer zu verlassen, sei für Haaser die «schwierigste Entscheidung meines Lebens» gewesen. «Diese Worte zu schreiben, treibt mir Tränen in die Augen. Ich bin unglaublich stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ohne euch wäre ich heute nicht da, wo ich bin», so der Österreicher weiter.

Wechsel zu Atomic?

Mit welchem Ausrüster der Riesenslalom-Weltmeister im kommenden Winter fahren wird, lässt er offen. Wie Blick allerdings berichtet hatte, testete Haaser in der vergangenen Woche Atomic-Skis.

Damit könnte Fischer innert weniger Wochen den zweiten Fahrer an seine innerösterreichische Konkurrenz verlieren. Anfangs April gab bereits Daniel Yule (32) bekannt, zu Atomic zu wechseln.