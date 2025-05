Swiss-Ski Nights

Heute stehen die Schweizer Ski-Stars noch einmal im Rampenlicht. Und zwar nicht im Skianzug, sondern in der eleganten Abendgarderobe. In der Halle 622 in Oerlikon wird zum dritten Mal die Swiss-Ski Night ausgetragen. In sechs Kategorien werden die Leistungen der Athletinnen und Athleten des letzten Winters gewürdigt. Wer räumt ab? Hier im Ticker verpasst du nichts zur Show, die um 17 Uhr beginnt.