Darum gehts
- Skirennfahrer Delio Kunz verlor fast zwei Jahre wegen Gesundheitsproblemen
- Er investierte 50'000 Franken in seine Eigenfinanzierung für den Winter
- Zwei Punkte fehlen ihm für den Top-15-Platz in der Europacup-Gesamtwertung
Aufgrund gravierender gesundheitlicher Probleme hat der Diemtigtaler Delio Kunz (27) fast zwei Jahre von seiner Skirennfahrerlaufbahn verloren. Im letzten Frühling wurde der Kumpel von Olympiasieger und Weltmeister Franjo von Allmen (24) nach mässigen Ergebnissen aus dem Swiss-Ski-Kader eliminiert.
Anstatt den Rücktritt zu erklären, hat sich der 27-Jährige dazu entschieden, seine Karriere auf eigene Kosten fortzusetzen. Für diesen Winter hat er rund 50'000 Franken bezahlt. Nun war Kunz drauf und dran, die Rückkehr in das Swiss-Ski-Kader zu schaffen. Nach dem zweiten Rang beim Europacup-Super-G in Oppdal (No) durfte er sich Hoffnungen auf einen Top-15-Rang in der Gesamtwertung machen. Damit hätte er den B-Kader-Status zurückerlangt.
Aber obwohl Kunz beim Europacup-Final in Saalbach (Ö) im Super-G auf den elften Rang fuhr, fehlen ihm in der Gesamtwertung lumpige zwei Punkte für die angestrebte Top-15-Klassierung. Somit muss Kunz darauf hoffen, dass er im April bei den Swiss-Ski-Selektionen den Kaderstatus mit Hilfe eines Trainerentscheids zurückerlangen kann.