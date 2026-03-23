Zwei winzige Punkte! So viel fehlt Skifahrer Delio Kunz in der Europacup-Gesamtwertung, um wieder den Kader-Status zu erlangen. Jetzt beginnt für den Berner das Hoffen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Skirennfahrer Delio Kunz verlor fast zwei Jahre wegen Gesundheitsproblemen

Er investierte 50'000 Franken in seine Eigenfinanzierung für den Winter

Zwei Punkte fehlen ihm für den Top-15-Platz in der Europacup-Gesamtwertung War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marcel W. Perren Ski-Reporter

Aufgrund gravierender gesundheitlicher Probleme hat der Diemtigtaler Delio Kunz (27) fast zwei Jahre von seiner Skirennfahrerlaufbahn verloren. Im letzten Frühling wurde der Kumpel von Olympiasieger und Weltmeister Franjo von Allmen (24) nach mässigen Ergebnissen aus dem Swiss-Ski-Kader eliminiert.

Anstatt den Rücktritt zu erklären, hat sich der 27-Jährige dazu entschieden, seine Karriere auf eigene Kosten fortzusetzen. Für diesen Winter hat er rund 50'000 Franken bezahlt. Nun war Kunz drauf und dran, die Rückkehr in das Swiss-Ski-Kader zu schaffen. Nach dem zweiten Rang beim Europacup-Super-G in Oppdal (No) durfte er sich Hoffnungen auf einen Top-15-Rang in der Gesamtwertung machen. Damit hätte er den B-Kader-Status zurückerlangt.

Aber obwohl Kunz beim Europacup-Final in Saalbach (Ö) im Super-G auf den elften Rang fuhr, fehlen ihm in der Gesamtwertung lumpige zwei Punkte für die angestrebte Top-15-Klassierung. Somit muss Kunz darauf hoffen, dass er im April bei den Swiss-Ski-Selektionen den Kaderstatus mit Hilfe eines Trainerentscheids zurückerlangen kann.