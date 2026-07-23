Noch scheint die Ski-Saison weit entfernt, doch Dania Allenbach würde am liebsten schon jetzt loslegen. Für eine erfolgreiche Debütsaison auf höchster Stufe braucht sie aber auch genügend Erholung, was ausgerechnet ihren Trainer auf den Plan ruft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ski-Talent Dania Allenbach bereitet sich in Magglingen auf Weltcup vor

Die 19-Jährige aus dem Berner Oberland muss ihren Tatendrang zügeln

Schon in der Lehre beeindruckte ihre Energie ihren Lehrmeister

Mathias Germann Reporter Sport

In den Ferien einfach mal die Seele baumeln lassen? Für Ski-Hoffnung Dania Allenbach klingt das nicht nach Erholung, sondern nach einer echten Zerreissprobe. «Ich kann kaum still sein. Ich sprühe vor Energie», lacht die 19-jährige Ski-Hoffnung aus dem Berner Oberland. Nach ihrer abgeschlossenen Lehre als Bodenlegerin schuftet die Nachwuchsathletin in der Spitzensport-RS in Magglingen für ihre erste Saison als Vollprofi im Weltcup.

Doch genau dieser unbändige Tatendrang wird für die Bernerin zur grössten Herausforderung: Sie muss lernen, sich bremsen zu lassen, um einer typischen Sportler-Gefahr vorzubeugen.

Das «Power-Mädel» auf der Bremse

Früher schuftete Allenbach tagsüber auf der Baustelle und schob danach noch intensive Einheiten im Kraftraum nach. Selbst ihr ehemaliger Lehrmeister staunte über die enormen Energiereserven des «Power-Mädels». Unter Trainer Christoph Kienzl weht nun aber ein anderer Wind. Als ehemaliger Weltcupfahrer weiss er schliesslich bestens, was es verträgt – und was eben nicht.

Welche Aufforderung ihres Trainers sie sich zu Herzen nehmen möchte, wie ihre Ziele für die bevorstehende Weltcupsaison aussehen und mit welcher taktischen Umstellung auf dem Schnee sie die Weltelite angreifen will, liest du nur im exklusiven B+-Artikel.