So entspannen die Skistars nach dem Saisonende

Nach der anstrengenden Saison ist die Zeit gekommen für Ferien und Erholung. Die Skistars ziehts dabei oft in die Wärme. Auf Social Media lassen sie ihre Fans daran teilhaben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nach der anstrengenden Saison ist bei den Ski-Stars Erholung angesagt

Die meisten zieht es in die Wärme, manche wählen exotischen Ferienort

Dabei geniessen sie die Zeit mit ihren Liebsten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Henrik Kristoffersen

Nach dem Saisonende ist bei Henrik Kristoffersen (31) Familienzeit angesagt. Gemeinsam mit Ehefrau Tonje und Söhnchen Emil hat es ihn in die Wärme gezogen. Wohin die Reise den Norweger führte, ist nicht bekannt. Aber seine Frau teilt zahlreiche Eindrücke. Und schreibt dazu: «Wir geniessen unser letztes Abenteuer als dreiköpfige Familie, bevor die kleine Schwester zu uns stösst.» Denn die beiden erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs.

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Marco Schwarz

Auch der österreichische Allrounder Marco Schwarz (30) hat sich bereits eine kurze Auszeit an der Wärme gegönnt. Wohin es ihn verschlagen hat, lässt er offen. Aber er hat nicht nur das Meer genossen, sondern auch leckeres Essen. Unter den Fotos kündigt Schwarz bereits an, dass es danach wieder zurück auf die Ski geht.

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Anna Swenn-Larsson

An den Olympischen Spielen ist Anna Swenn-Larsson (34) im Slalom zu Bronze gekurvt. Nach dem Saisonende hat es die Schwedin nach Asien gezogen. Gemeinsam mit ihrem Freund verbringt Swenn-Larsson fünf Tage in Tokio und Sapporo. Den Kurzurlaub bezeichnet sie als vollen Erfolg. Dabei hat sie, wie sie mit einem Augenzwinkern verrät, eine Erkenntnis gewonnen: «Mir wurde klar, dass mein Freund in seinem früheren Leben wahrscheinlich ein Japaner war.» Wie sie darauf kommt, führt sie allerdings nicht weiter aus.

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Lindsey Vonn

Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen kämpft sich Lindsey Vonn (41) in den Alltag zurück. Dabei braucht die Amerikanerin auch mal eine Pause, um den Kopf zu lüften. In die Ferien reist sie deswegen noch nicht, aber sie gönnt sich zwischen ihren Trainingseinheiten einen Abstecher ans Meer.

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Lucas Braathen

Anfang März hat Lucas Braathen (26) seine Pläne für nach der Saison ausgeplaudert. Er weilt in den nächsten Wochen in Brasilien – auch, um mehr Zeit mit seiner Freundin Isadora Cruz (28) verbringen zu können. Wie das beim Riesenslalom-Olympiasieger aussieht, zeigt er auf Instagram. Die beiden turteln in Rio und besuchen eine Fashion Show.

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Mikaela Shiffrin

Ferienpläne hat Gesamtweltcupsiegerin Mikaela Shiffrin (31) bisher nicht enthüllt. Gegenüber «The Player's Tribune» verrät sie allerdings, was ganz oben auf ihrer To-do-List steht: «Endlich meine neugeborene Nichte kennenlernen!» Ihr Bruder Taylor ist Papa geworden. Daneben hat die Amerikanerin noch weitere Dinge, um die sie sich als Nächstes kümmern muss. «Kleiderschrank ausmisten, Zahnarzttermin und Hautuntersuchung», so Shiffrin. Und irgendwann stehen in ihrem Kalender bestimmt auch Ferien – wohl gemeinsam mit ihrem Verlobten Aleksander Aamodt Kilde (33).

Giovanni Franzoni

Der italienische Speedspezialist Giovanni Franzoni (25) tauscht Schnee gegen Wasser und zwei Latten gegen ein Brett. Um nach der anstrengenden Saison zu entspannen, steigt Franzoni aufs Surfbrett. Und macht damit Marco Odermatt (28) Konkurrenz. Der Nidwaldner ist ebenfalls begnadeter Surfer.

0:50 Nicht nur auf der Ski-Piste: Franzoni macht Odermatt auch auf dem Wasser Konkurrenz

Joan Verdu

Von Faulenzen hält Joan Verdu (30) offenbar nichts. Er verbringt seine Ferien auf dem Velo, wie er auf Instagram verrät. «Kann nicht aufhören, werde nicht aufhören», schreibt der Andorraner dazu.

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Stephanie Jenal

Nach einer schweren Verletzung hat Stephanie Jenal (28) letzten Winter ihr Comeback gegeben. Und musste die Saison wegen starker Knieschmerzen vorzeitig abbrechen. Nun hat die Schweizer Speedspezialistin «ein paar Tage im Paradies» verbracht. Sie ist in die Dominikanische Republik gereist.