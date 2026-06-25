Holdener teilt Schnappschüsse von Gisins Hochzeit

Wendy Holdener war nur eine von vielen Skifahrerinnen auf der Hochzeit von Michelle Gisin und Luca De Aliprandini. Die Technik-Spezialistin teilt auf Instagram Bilder der Feier.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michelle Gisin und Luca De Aliprandini heirateten am Gardasee

Wendy Holdener teilt Partybilder mit prominenten Ski-Gästen auf Instagram

Zahlreiche Ski-Stars gratulieren, darunter Emma Aicher und Atle Lie McGrath

Cédric Heeb Redaktor Sport

In Riva del Garda (It) sind am Wochenende die beiden Skirennfahrer Michelle Gisin (32) und Luca De Aliprandini (35) in den Hafen der Ehe eingelaufen. Bei Prachtswetter feierte das Hochzeitspaar am Gardasee seine Vermählung – mit dabei waren auch zahlreiche Ski-Freunde.

So teilt Wendy Holdener (33) auf Instagram Schnappschüsse der Feier und der Party am Abend. Darauf sind auch Joana Hählen (34), Jasmine Flury (32) und Jasmina Suter (31) zu sehen.

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Auch Filip Zubcic (33), Giovanni Borsotti (35) oder der ehemalige Speed-Star Peter Fill (43) waren bei der Trauung dabei. Unter dem Instagram-Post der beiden finden sich zudem etliche Glückwünsche von anderen Skifahrern wie Emma Aicher (22), Atle Lie McGrath (26), Sara Hector (33) oder Ilka Stuhec (35).