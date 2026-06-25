Holdener teilt Schnappschüsse von Gisins Hochzeit

So teilt Wendy Holdener (33) auf Instagram Schnappschüsse der Feier und der Party am Abend. Darauf sind auch Joana Hählen (34), Jasmine Flury (32) und Jasmina Suter (31) zu sehen.
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Auch Filip Zubcic (33), Giovanni Borsotti (35) oder der ehemalige Speed-Star Peter Fill (43) waren bei der Trauung dabei. Unter dem Instagram-Post der beiden finden sich zudem etliche Glückwünsche von anderen Skifahrern wie Emma Aicher (22), Atle Lie McGrath (26), Sara Hector (33) oder Ilka Stuhec (35).
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