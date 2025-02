Typisch Wallis Nach dem Sieg muss von Allmen Raclette schaben

Franjo von Allmen gelingt in der Heimat in Crans-Montana seinen ersten Weltcupsieg. Nach dem Rennen muss er gleich nochmals abliefern. Ihm wird ein grosser Raclette-Käse in die Hand gedrückt. Doch der Berner schlägt sich natürlich souverän.

Publiziert: vor 46 Minuten | Aktualisiert: vor 30 Minuten