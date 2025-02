Nach Europacup-Frust Schweizer Nachwuchshoffnung macht 360-Grad-Drehung im Rennen

Lenz Hächler führt im Europacup die Riesen-Wertung an, dann kommen zwei Rennen in Soldeu. Der Schweizer scheidet bei beiden Rennen aus. Nach dem zweiten Out packt er dann eine 360-Drehung aus und begeistert damit das Publikum.

