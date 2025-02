Odermatt schaut voraus «Hoffe, wir sind im Kugelkampf immer noch Freunde»

Nach dem Dreifachsieg in Crans-Montana liegen drei Schweizer in der Disziplinenwertung der Abfahrt in Führung. Hinter Marco Odermatt liegen Franjo von Allmen und Alexis Monney. Es gibt es nur noch drei Abfahrten, um sich die kleine Kristallkugel zu sichern.

Publiziert: vor 26 Minuten | Aktualisiert: vor 20 Minuten