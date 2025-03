Verdu trotzt Prellungen Ski-Andorraner stürzt im Riesenslalom-Training heftig

Schwerer Trainingssturz des andorranischen Riesen-Spezialisten Joan Verdu: Der zweifache Weltcup-Podestfahrer gibt in den Sozialen Medien glücklicherweise rasch Entwarnung. Trotz des Unfalls am Donnerstag startete er am Samstag beim Riesenslalom in Kranjska Gora.

