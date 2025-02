Nach einem Drama im November könnte Thomas Tumler im WM-Riesenslalom beste Werbung für seinen Heimatort Samnaun machen. So wie das sein Nachbar Martin Hangl vor 37 Jahren in Saalbach-Hinterglemm getan hat.

1/6 Martin Hangl gehörte in den 80er-Jahren zu den Aushängeschildern der Schweizer Ski-Nati. Foto: WEREK Pressebildagentur

Marcel W. Perren Ski-Reporter

Obwohl Samnaun lediglich 755 Einwohner zählt, hat die Bündner Gemeinde an der Grenze zu Österreich bereits drei Weltklasse-Skirennfahrer hervorgebracht. In den 1980er-Jahren und in den frühen 1990ern waren es die Gebrüder Martin (3 Weltcupsiege, 1 WM-Gold) und Marco Hangl (1 Weltcup-Podestplatz), die im Alpin-Zirkus für Furore sorgten. Aktuell gehört mit Thomas Tumler ein Mann zur absoluten Riesenslalom-Elite, der in der Nachbarschaft des Hangl-Clans aufgewachsen ist.

Wie zu Hause fühlen sich die berühmtesten Samnauner auch in Saalbach-Hinterglemm. Martin Hangl (62) feierte 1988 beim Weltcup-Final am Zwölferkogel innerhalb von 24 Stunden im Super-G und im Riesenslalom zwei Weltcupsiege. Tumler erkämpfte sich beim letzten Weltcup-Final auf demselben Hang den dritten Rang im Riesenslalom. Und am ersten Tag dieser WM hat der 35-Jährige der Schweiz im Teamwettkampf mit zwei grandiosen Läufen Silber gesichert.

Martin Hangl erkennt zwischen sich und Tumler noch eine weitere, ganz besondere Parallele: «1989 bin ich in Vail/Beaver Creek an dem Ort Super-G-Weltmeister geworden, wo Tommy im vergangenen Dezember seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hat.» Für den 62-Jährigen gibt es deshalb nur eine logische Fortsetzung dieser Geschichte: «Es wäre bezeichnend, wenn Tommy jetzt in Saalbach-Hinterglemm auf der Piste WM-Gold gewinnen würde, auf der ich meine beiden ersten Weltcuprennen gewonnen habe.»

«Er befindet sich in einer ausgezeichneten Form»

Dass Tumler das Potenzial für den ganz grossen Coup hat, haben die letzten Trainingseinheiten auf der Reiteralm gezeigt – im Vergleich mit den Superstars Marco Odermatt und Lucas Braathen hat der leidenschaftliche Bayern-Fan serienweise Top-Zeiten abgeliefert. «Tommy befindet sich wirklich in einer ausgezeichneten Form», bestätigt Riesenslalom-Cheftrainer Helmut Krug.

Was besonders optimistisch stimmt: Tumler, der bis vor zwei Jahren als Mann mit schwachen Nerven bekannt war, wirkt vor dem Saisonhöhepunkt extrem cool. «Egal was in Saalbach-Hinterglemm noch passieren wird, dieser Winter wird bei mir immer aufgrund meines ersten Weltcupsiegs in guter Erinnerung bleiben. Und wenn mir vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, dass ich beim nächsten WM-Riesen in der Top-Gruppe starten werde, hätte ich ihn als Märchen-Onkel bezeichnet. Aber jetzt gehöre ich tatsächlich zu den Top 7 im Riesenslalom, was für mich ein riesengrosses Privileg ist.»

Martin Hangl reist extra wegen Tumler zur WM nach Österreich. «Ich bin mit seiner Mutter, die leider viel zu früh verstorben ist, in die Schule gegangen. Somit ist es für mich eine Ehrensache, Tommy von der Zieltribüne aus anzufeuern. Er ist ein grossartiger Botschafter für die Region Samnaun.»

Schrecklicher Angriff auf einen zehnjährigen Tumler-Fan

Vor drei Monaten wurde diese Region durch ein irres Attentat erschüttert, als ein 52-Jähriger mit einem Gipserbeil einen zehnjährigen Bub angegriffen und schwer verletzt hat. «Der Täter hat vis-à-vis dem Spirituosengeschäft meiner Familie gewohnt. Der Mann hat sich in der Corona-Zeit komplett negativ entwickelt», hält Tumler fest.

Auch Martin Hangl hat einen besonderen Bezug zu diesem Drama: «Der Vater des angegriffenen Bubs hat unter meiner Leitung das Skilehrer-Patent gemacht.» Zum Glück geht es dem Bub, der ein Fan von Tumler ist, in der Zwischenzeit schon wieder besser. «Als ich nach meinem Sieg in Beaver Creek in Samnaun feierlich empfangen wurde, war der Junge auch dabei», verrät Tumler. Die Chancen stehen gut, dass es in Samnaun nach dem WM-Riesenslalom erneut einen Grund für eine Feier geben wird.