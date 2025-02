Marco Odermatt strebt in Saalbach-Hinterglemm das an, was zuletzt Amerikas Mr. Giant Ted Ligety vor zehn Jahren geglückt ist: Die erfolgreiche WM-Titelverteidigung im Riesenslalom.

Auf einen Blick Marco Odermatt verzichtet auf Teamkombination für optimale Riesenslalom-Vorbereitung

Kurssetzer Kroisleitner und Krug könnten Schweizer Doppelsieg begünstigen

Meillard holte 2018 seinen ersten von 26 Weltcuppodestplätzen in Saalbach-Hinterglemm

Marcel W. Perren Ski-Reporter

Hinterglemm, am vergangenen Montag: Marco Odermatt trifft eine der schwierigsten Entscheidungen in seiner Rennfahrer-Laufbahn. Um sich optimal auf die Titelverteidigung im Riesenslalom vorzubereiten, verzichtet der Superstar auf einen Start in der Teamkombination. Vielleicht hätte sich der Nidwaldner anders entschieden, wenn er sich am Sonntagabend nicht mit seinem Vater unterhalten hätte. «Marco hat nach der Goldmedaille im Super-G ganz klar zu einer Teilnahme in der Team-Kombi tendiert. Aber nach dem fünften Rang in der Abfahrt habe ich ihm den Ratschlag gegeben, darauf zu verzichten, weil ich der Meinung bin, dass er die Umstellung von den Abfahrts- auf die Riesenslalom-Ski nicht mehr so einfach schafft, wie noch im letzten Jahr», erklärt Papa Walti Odermatt.

Riesenslalom-Trainer Helmut Krug hat seinem Top-Athleten dasselbe geraten und ist froh, dass sein Schützling in den Tagen nach der WM-Abfahrt auf der Reiteralm (eineinhalb Autostunden von Saalbach entfernt) Riesenslalom trainiert hat. «Das hat Marco richtig gutgetan. Die Crew auf der Reiteralm hat wie immer alles dafür getan, damit wir uns optimal auf den WM-Riesen vorbereiten können.»

Szenario wie beim Doppelsieg in Courchevel

Neben der optimalen Wettkampfvorbereitung spricht auch die Auslosung der Kurssetzer dafür, dass diese Weltmeisterschaften für den dreifachen Gesamtweltcupsieger ein Happy End beinhalten werden. Den ersten Durchgang wird der Österreicher Martin Kroisleitner ausflaggen, im zweiten Lauf wird sein Coach Krug die Torabstände bestimmen. Zur Erinnerung: Beim letzten WM-Riesenslalom in Courchevel waren ebenfalls Kroisleitner und Krug für die Kurssetzung zuständig. Das Resultat: Odermatt und Loïc Meillard sorgten für einen Schweizer Doppelsieg. Es würde niemand überraschen, wenn sich dieses Ergebnis wiederholen würde. Meillard hat am Mittwoch mit dem Sieg in der Teamkombination enorm viel Selbstvertrauen getankt.

Und dass sich der Walliser auf dem Hang in Saalbach-Hinterglemm besonders wohlfühlt, belegt die Statistik. 2018 hat Meillard mit dem zweiten Rang beim Riesenslalom am «Zwölferkogel» seinen ersten von mittlerweile 26 Weltcuppodestplätzen eingefahren. Beim letzten Weltcupfinal feierte der 28-jährige Edeltechniker auf dieser Piste nach dem Ausfall von Odermatt im Riesenslalom seinen vierten Weltcupsieg.

Nicht nach Kristoffersens Geschmack

Auf dem Papier sind die Norweger Alexander Steen Olsen und Henrik Kristoffersen die stärksten Herausforderer von unseren Skigenossen. Steen Olsen war im laufenden Weltcup-Winter der einzige nicht Schweizer, welcher im Riesenslalom triumphieren konnte. In Sölden und in Schladming siegte der 23-Jährige vor Kristoffersen. Aber während die Leistungen von Steen Olsen noch etwas inkonstant sind, dürfte Kristoffersen nach der Bekanntgabe der Kurssetzer einen seiner legendären Wutanfälle gehabt haben. Der Slalom-Weltmeister hat sich in den letzten zwei Jahren mehrmals unüberhörbar darüber beschwert, dass ÖSV-Techniktrainer Kroisleitner zu schnelle Riesenslaloms setzten würde.

Und dass auch Odermatts Übungsleiter Helmut Krug nicht nach dem Gusto des Heisssporns aus der Region Oslo setzt, versteht sich ja wohl von selbst.

