1/8 Am 1. Oktober 2010 interviewte Renate Götschl (links) die junge Lara Gut für das Sportmagazin. Trotz des Altersunterschieds waren sie Freundinnen. Foto: Blicksport

Auf einen Blick Lara Gut-Behrami bestreitet ihr letztes WM-Rennen im Riesenslalom

Renate Götschl und Gut-Behrami haben eine enge Freundschaft entwickelt

Gut-Behrami hat 46 Weltcupsiege erreicht, gleich viele wie Götschl

Man kann es sich fast nicht vorstellen, aber es ist wahr: Am Donnerstag bestreitet Lara Gut Behrami ihr 34. und letztes Rennen an Alpinen Ski-Weltmeisterschaften. Vergoldet sie im Riesenslalom ihren Abschied?

«Ihr Schweizer könnt euch freuen, denn aus meiner Sicht wird sie eine Medaille holen. Ich glaube, dass Lara gar um Gold mitkämpfen wird», sagt Renate Götschl (49, Ö). Die ehemalige Speed-Queen, die zwischen 1997 und 2007 fünf Abfahrtskugeln gewann, drückt nicht nur ihren österreichischen Landsfrauen die Daumen, sondern auch Gut-Behrami. Weshalb?

Die Erklärung ist einfach: Weil sie die Tessinerin mag. Schon immer mochte. So sehr, dass sie vor 15 Jahren ihrer ersten Tochter den Namen Lara-Sophie gab. «Ich habe damals meinem Mann gesagt: Ich will auch eine Lara! So ist es dann gekommen, wir haben einfach noch Sophie angehängt», erzählt Götschl beim Treffen mit Blick während der WM in Saalbach.

Teenager Gut-Behrami fragte Speed-Queen um Rat

Tatsächlich standen sich Gut-Behrami und Götschl stets nahe – so nahe, dass sie Freundinnen wurden. «Ich erinnere mich an meine erste Begegnung. Lara kam bei der Besichtigung einer Abfahrt zu mir und fragte, ob wir zusammen runterfahren könnten. Sie war erst 17 Jahre alt und sehr lieb – das war man sich von anderen jungen Athletinnen nicht gewöhnt. Ich habe dann mit ihr die Ideallinie gesucht. Wir waren uns von Anfang an sympathisch.» Sogar nach ihrem Karriereende 2009 bat Gut-Behrami sie immer wieder mal um Ratschläge.

Gut-Behrami: «Renate war und ist ein Vorbild»

Götschl imponiert seit jeher, wie konsequent Gut-Behrami ihren Weg im eigenen Privatteam ging. Und sie war begeistert von ihrer Klasse. «Lara ist eine richtige Rennsau», sagte sie später einmal. Und heute? «Ist sie immer noch eine Rennsau», so die Steirerin lachend. «Lara war immer wieder am Boden, liess sich aber nicht beirren. Sie stand immer wieder auf. Sie gibt bei jedem Rennen Vollgas und zieht nicht zurück. Es gibt nur ganz wenige, die diese Qualität in sich tragen.»

Als Gut-Behrami zuletzt mit dem Super-G-Triumph in Garmisch (De) ihren 46. Weltcupsieg feierte, vergass sie nicht, an Götschl (auch sie holte 46 Siege) zu denken. «Diese Marke mit Renate zu teilen, ist mir eine Ehre. Sie hat mir vor allem zu Beginn meiner Karriere extrem geholfen. Sie war und ist immer noch ein grosses Vorbild», meinte die Tessinerin.

Als Blick Götschl dies erzählt, wird sie emotional. «Ich hoffe wirklich, dass Lara im Riesenslalom eine Medaille holt. Und ich bin überzeugt, dass sie mich im Weltcup schon bald mit Sieg Nummer 47 überholen wird. Beides würde ich ihr von Herzen gönnen!»

