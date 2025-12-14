Meillard führt – Brite überrascht mit Nummer 27

Macht Major es seinem Kollegen Taylor nach? Major jedenfalls steht sehr gut auf dem Ski, saust um die Stangen und schafft es auf einen ganz starken zwölften Platz. Was ist denn da heute mit dem britischen Team los? Die wissen heute, wie sie die Piste fahren müssen.
Tommaso Sala ist jetzt schon wieder richtig am Start. Der Italiener nutzt alle Möglichkeiten, schnell zu sein. Und das macht sich bezahlt, denn er darf über Platz neun jubeln! Hier geht also auch mit höheren Nummern noch was.
Wie sieht das jetzt bei Marco Schwarz aus? Ihm fällt es nicht ganz so leicht. Zwar ist er vor allem oben etwas unrund unterwegs, nach unten hin aber wird es besesr. Platz 18 ist für seine Startnummer schon in Ordnung.
Und Laurie Taylor? Der hält auch nichts davon, zurückzuziehen. Nach einem guten Start dreht der Brite noch weiter auf, ist technisch super dabei und macht richtig Tempo. Platz sieben ist das das ausgezeichnete Ergebnis! Das kann er jetzt selbst nicht ganz fassen.
Bei Johannes Strolz ist der Start deutlich langsamer. Aber was wird denn das für eine Fahrt? Strolz bleibt am Drücker, findet seinen Fluss und schafft es am Ende sogar, bis auf den zwölften Platz vor zu fahren. Wenn er das im zweiten wiederholt, kann das richtig gut werden.
Ähnlich sieht es bei Michael Matt aus. Der Österreicher steht vernünftig über dem Ski, er wird nach unten hin aber deutlich schneller. Dafür belohnt er sich dann auch mit dem 14. Platz!
Eduard Hallberg hat in dieser Saison schon aufgezeigt und zieht auch jetzt nicht zurück. Hallberg bleibt dran, in einem Geländeübergang drückt es ihm die Ski auseinander und er hat im flachen Teil Probleme, das Tempo wieder aufzunehmen. Etwas mehr als zwei Sekunden Rückstand dürften ihm im zweiten Lauf aber eine vernünftige Ausgangsposition einbringen.
Der nächste Kroate ist gestartet. Filip Zubcic wirkt insgesamt etwas zu brav. Und so fällt er trotz einer ganz ordentlichen Fahrt zurück auf den 16. Platz.
Benjamin Ritchie kommt jetzt mal wieder gut in den Kurs rein. Er bewegt sich schnell, rutscht aber auch weg und schlittert bis an den Zielbogen. Damit ist auch er raus!
Alex Vinatzer schiebt an und versucht, alles rauszuholen. Das gelingt ihm auch ganz vernünftig. Mit dem unteren Teil ist er dann aber absolut unzufrieden und winkt über einen Rückstand von 2.29 genervt ab.