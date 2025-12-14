Meillard führt – Brite überrascht mit Nummer 27

Johannes Strolz (AUT)

Bei Johannes Strolz ist der Start deutlich langsamer. Aber was wird denn das für eine Fahrt? Strolz bleibt am Drücker, findet seinen Fluss und schafft es am Ende sogar, bis auf den zwölften Platz vor zu fahren. Wenn er das im zweiten wiederholt, kann das richtig gut werden.